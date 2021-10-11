С 10 августа предотвращено уже 1595 попыток незаконного пересечения границы

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1595 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.