Охват вакцинацией в сфере образования достиг 80%
Охват вакцинацией против Covid-19 в учебных заведениях достиг 80%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Охват вакцинацией против Covid-19 в учебных заведениях достиг 80%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.
По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на три процентных пункта.
На уровне дошкольного образования против Covid-19 вакцинировано 74% работников, что на пять процентных пунктов больше, чем неделей ранее.
Несколько недель подряд на дошкольном уровне число вакцинированных растет на 1-2 процентных пункта каждую неделю.
Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 82%, что на два процентных пункта больше, чем на предыдущей неделе, а доля вакцинированных на уровне высшего образования увеличилась на один процентный пункт и достигла 88%.