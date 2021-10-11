Охват вакцинацией в сфере образования достиг 80%

По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на три процентных пункта.

На уровне дошкольного образования против Covid-19 вакцинировано 74% работников, что на пять процентных пунктов больше, чем неделей ранее.

Несколько недель подряд на дошкольном уровне число вакцинированных растет на 1-2 процентных пункта каждую неделю.

По состоянию на 10 октября максимальный рост вакцинации наблюдался именно на этом уровне образования.