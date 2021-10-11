Пн, 11.10.2021
Мужчина вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. А после подошел, посмотрел на меня - я до сих пор помню - посмотрел секунду-две, а потом убежал свидетель об убийстве судьи Лаукрозе
свидетель об убийстве судьи Лаукрозе

Охват вакцинацией в сфере образования достиг 80%

Иллюстративное фото ФОТО: PUNIT PARANJPE/Postimees

Охват вакцинацией против Covid-19 в учебных заведениях достиг 80%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на три процентных пункта.

На уровне дошкольного образования против Covid-19 вакцинировано 74% работников, что на пять процентных пунктов больше, чем неделей ранее.

Несколько недель подряд на дошкольном уровне число вакцинированных растет на 1-2 процентных пункта каждую неделю.

По состоянию на 10 октября максимальный рост вакцинации наблюдался именно на этом уровне образования.

Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 82%, что на два процентных пункта больше, чем на предыдущей неделе, а доля вакцинированных на уровне высшего образования увеличилась на один процентный пункт и достигла 88%.


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