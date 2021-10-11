Пн, 11.10.2021
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Зоопарк перешел на работу в "зеленом" режиме. Дети старше 12 лет могут отделаться тестом

Рижский зоопарк ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня Рижский зоопарк доступен для взрослых посетителей с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

Дети в возрасте с 12 лет для входа в зоопарк должны иметь негативный результат теста или справку из лаборатории о скрининговом тесте, сделанном в течение последних 72 часов.

Все посетители зоопарка старше 7 лет должны носить маски для лица на протяжении всего посещения зоопарка.

Для посетителей открыты те помещения, где можно обеспечить соблюдение правил эпидемиологической безопасности. В настоящее время из внутренних экспозиций открыт только Тропический дом, где действует магазинный принцип корзинок.

Количество открытых помещений будет невелико. Работники зоопарка проверят, как работают дополнительные механизмы контроля, и только тогда откроют остальные помещения. Тропический дом работает по такому принципу уже с июня.


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