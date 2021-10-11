Зоопарк перешел на работу в "зеленом" режиме. Дети старше 12 лет могут отделаться тестом

Дети в возрасте с 12 лет для входа в зоопарк должны иметь негативный результат теста или справку из лаборатории о скрининговом тесте, сделанном в течение последних 72 часов.

Все посетители зоопарка старше 7 лет должны носить маски для лица на протяжении всего посещения зоопарка.

Для посетителей открыты те помещения, где можно обеспечить соблюдение правил эпидемиологической безопасности. В настоящее время из внутренних экспозиций открыт только Тропический дом, где действует магазинный принцип корзинок.