Выборы в Чехии: движение премьера Бабиша неожиданно проиграло оппозиции

В Чехии завершились выборы в парламент. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которым руководит 67-летний премьер-министр Андрей Бабиш, потеряло парламентское большинство. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция.
Андрей Бабиш поздравил оппозицию с победой и заявил, что готов возглавить переговоры о формировании нового правительства, если его попросит об этом президент.
ANO, по результатам подсчета 99,9% голосов, получает 27,14% процента голосов.
В Палату депутатов проходит коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". Их результат - 27,78%.
Леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" и партия "Свобода и прямая демократия" также прошли в парламент. Они набрали 15,6%.
Коммунистическая партия набрала менее четырех процентов голосов, не преодолев 5-% порог для прохождения партии в парламент.
Явка составила 65,48 %, это чуть больше, чем в 2017 году, когда на избирательные участки пришло около 61% избирателей.
Движение ANO Андрея Бабиша было лидером предвыборного рейтинга из 22 партий и объединений. Однако, большинство голосов, хоть и с крошечным отрывом в доли процентов, в итоге досталось коалиции "Вместе".
Возможно, на результаты повлияла публикация Pandora Papers, в которой указано, что миллиардер Андрей Бабиш приобрел в 2009 году недвижимость во Франции через офшорные сделки с использованием подставных лиц. Глава чешского правительства отверг эти обвинения, заявив о попытке его очернить перед выборами.
Президент Чехии Милош Земан поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал того, что поддерживает ANO и лично Андрея Бабиша, однако движение потеряло возможность формировать правительство в одиночку.
Коалиция "Вместе" и коалиция Пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" сможет сформировать альянс и получить большинство в 200-местном парламенте.
Оппозиция отказывается работать с Бабишем так как считает, что его бизнес вступает в конфликт интересов с его политическим статусом.
Основатель холдинга Agrofert Андрей Бабиш пришел в политику в 2011 году. Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, в 2017 году Бабиш передал концерн Agrofert в трастовый фонд. Но Еврокомиссия также усматривает в деятельности Бабиша конфликт интересов, поскольку будучи премьер-министром он влиял на выделение субсидий ЕС концерну Agrofert.
Неожиданный результат
Мария Евстафьева, корреспондент Би-би-си
Эти выборы в чешских СМИ называли не иначе как референдумом Бабишу.
Тяжело сказать, что больше повлияло на результаты - недавно увидевшее свет "Досье Пандоры" или недовольство избирателей тем, как правительство справилось с пандемией.
Его проигрыш на выборах довольно неожиданный - все предвыборные опросы предсказывали победу партии Бабиша. Публикация предвыборных опросов за три дня до выборов в Чехии противозаконна, поэтому мы так и не увидели более актуальные данные, которые могли бы полностью отразить разочарование последним коррупционным скандалом премьер-министра.
В разгар предвыборной кампании 2017 года я в последний раз брала интервью у Андрея Бабиша - пятого самого богатого человека Чехии. Тогда он был полон оптимизма и сил. Я ожидала, что его будет сопровождать большая команда, но на встречу он пришел один - пешком, вместе со своим старым голден-ретривером, который то и дело отказывался его слушаться.
Он говорил, что очень любит эклеры, но хочет похудеть и никак не соглашался говорить по-русски. Меня удивило то, с каким уважением и удовольствием с ним здоровались встречавшиеся нам жители Пругонице [ посёлок, в котором живет Бабиш с семьей - примечание редакции].
Сейчас все иначе. Жители Пругонице лидера движения ANO не поддержали. В посёлке выиграла коалиция "Вместе".
Иржи Овчачек, пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана, уже заявил, что глава государства в воскресенье примет именно Бабиша, а не лидера победившей коалиции "Вместе" Петра Фиалу. По словам Бабиша, речь пока не идет о поручении формирования нового правительства. Но один из главных вопросов на данный момент - сдержит ли Земан свое обещание.