Выборы в Чехии: движение премьера Бабиша неожиданно проиграло оппозиции

Президент Чехии Милош Земан не скрывает того, что он поддерживает Андрея Бабиша ФОТО: Reuters

Президент Чехии Милош Земан поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал того, что поддерживает ANO и лично Андрея Бабиша, однако движение потеряло возможность формировать правительство в одиночку.

Коалиция "Вместе" и коалиция Пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" сможет сформировать альянс и получить большинство в 200-местном парламенте.

Лидер Пиратской партии Иван Бартош уже заявил, что чешская оппозиция начинает переговоры о формировании правительства. ФОТО: Reuters

Оппозиция отказывается работать с Бабишем так как считает, что его бизнес вступает в конфликт интересов с его политическим статусом.

Основатель холдинга Agrofert Андрей Бабиш пришел в политику в 2011 году. Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, в 2017 году Бабиш передал концерн Agrofert в трастовый фонд. Но Еврокомиссия также усматривает в деятельности Бабиша конфликт интересов, поскольку будучи премьер-министром он влиял на выделение субсидий ЕС концерну Agrofert.

Неожиданный результат

Мария Евстафьева, корреспондент Би-би-си

Эти выборы в чешских СМИ называли не иначе как референдумом Бабишу.

Тяжело сказать, что больше повлияло на результаты - недавно увидевшее свет "Досье Пандоры" или недовольство избирателей тем, как правительство справилось с пандемией.

Его проигрыш на выборах довольно неожиданный - все предвыборные опросы предсказывали победу партии Бабиша. Публикация предвыборных опросов за три дня до выборов в Чехии противозаконна, поэтому мы так и не увидели более актуальные данные, которые могли бы полностью отразить разочарование последним коррупционным скандалом премьер-министра.

В разгар предвыборной кампании 2017 года я в последний раз брала интервью у Андрея Бабиша - пятого самого богатого человека Чехии. Тогда он был полон оптимизма и сил. Я ожидала, что его будет сопровождать большая команда, но на встречу он пришел один - пешком, вместе со своим старым голден-ретривером, который то и дело отказывался его слушаться.

Он говорил, что очень любит эклеры, но хочет похудеть и никак не соглашался говорить по-русски. Меня удивило то, с каким уважением и удовольствием с ним здоровались встречавшиеся нам жители Пругонице [ посёлок, в котором живет Бабиш с семьей - примечание редакции].

Сейчас все иначе. Жители Пругонице лидера движения ANO не поддержали. В посёлке выиграла коалиция "Вместе".