Covid-19: в Литве за сутки выявлено 1238 новых случаев, в Эстонии - 727
За минувшие сутки в Литве выявлено 1238 новых случаeв коронавируса, скончались 14 человек. В Эстонии - 727 случаев и шесть смертей
За минувшие сутки в Литве выявлено 1238 новых случаeв коронавируса, скончались 14 человек. В Эстонии - 727 случаев и шесть смертей
Эстония
За сутки в Эстонии проанализированы 4087 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 727 тестов. Скончались шестеро человек, инфицированных коронавирусом.
Среди 4087 позитивных тестов 495 были у невакцинированных, а у 232 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.
По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов коронавируса в Эстонии требуется 217 пациентам. Всего госпитализированы 273 человека, у которых выявлен коронавирус, 185 из них (67,8 процента) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 88 человек (32,2 процента).
Не менее одной дозы вакцины получили 67,6 процента взрослого населения страны.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1238 новых случаeв коронавируса, скончались 14 человек.
Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью.
В больницах Литвы проходят лечение 1492 человека с коронавирусом, 130 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 5200 молекулярных (ПЦР) и 4500 антигенных тестов на коронавирус.