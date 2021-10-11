Covid-19: в Литве за сутки выявлено 1238 новых случаев, в Эстонии - 727

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 4087 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 727 тестов. Скончались шестеро человек, инфицированных коронавирусом.

Среди 4087 позитивных тестов 495 были у невакцинированных, а у 232 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов коронавируса в Эстонии требуется 217 пациентам. Всего госпитализированы 273 человека, у которых выявлен коронавирус, 185 из них (67,8 процента) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 88 человек (32,2 процента).

Не менее одной дозы вакцины получили 67,6 процента взрослого населения страны.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1238 новых случаeв коронавируса, скончались 14 человек.

Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы проходят лечение 1492 человека с коронавирусом, 130 из них находятся в реанимации.