На крыше здания многофункционального центра в Риге появится футбольное поле

Подписанием протокола о намерениях заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве, а именно эксплуатации и обслуживании объекта спортивной инфраструктуры проекта Preses Nama Kvartāls. Документ означает, что футбольная школа Metta станет оператором уникального для стран Балтии футбольного поля и прилегающей к нему инфраструктуры общей площадью 10 000 м2.

"Заключенное соглашение - это исторический момент, учитывая масштаб проекта. Футбольное поле на крыше здания в самом центре Риги вначале проекта было лишь идеей. Мы искренно рады что сегодня прекрасная идея становится реальностью для нас и для наших партнеров, так как нашим приоритетом в развитии проектов всегда остается обеспечение дополнительных социальных благ. Эта часть проекта много значит, как для квартала, так и для Пардаугавы, где мы создадим доступную и максимально востребованную спортивную среду", - подчеркивает Гиедриус Бернотас, представитель фонда Lords LB Special Fund V.

ФОТО: Пресс-фото

"Preses Nama Kvartāls - уникальный проект, в котором спорт и активный образ жизни успешно интегрируются в бизнес-среду, дополняя друг друга. Подписывая соглашение как стратегический партнер спортивной инфраструктуры, мы чувствуем большую ответственность. Ведь футбол должен быть доступным, социально инклюзивным и открытым для общества. Наша миссия - продвигать культуру здорового образа жизни, а также обеспечивать качественное спортивное образование и занятия спортом для всех, от мала до велика. С самого начала Metta и девелопер проекта поддерживают эти ценности, поэтому для меня настоящее удовольствие и честь общими усилиями воплощать эту идею, делая ее реальностью для общества", - говорит генеральный секретарь Metta Гиртс Михельсонс.

Во время мероприятия сформирована команда вестников новой эры проекта Preses Nama Kvartāls, в которую вошли президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко, руководитель компании городского планирования Grupa93 Нилс Балгалис, руководитель архитектурного бюро ARHIS Андрис Кронбергс, профессор Латвийского университета и президент Латвийской ассоциации кардиологов Андрейс Эрглис, и.о. директора Рижского агентства инвестиций и туризма Роландс Богдановс, председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника, владелец бизнес-школы Turība и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовкис, член правления торгового предприятия Sportland Сандийс Пинкулис, проректор Рижской международной школы экономики и управления бизнесом Неллия Титова, руководитель спортивного клуба Рижского университета им. Страдиня Лаура Ритова и директор Департамента собственности и инвестиций Рижского технического университета Марекс Зелтиньш.

ФОТО: Пресс-фото

Согласно плану развития футбольное поле будет полноразмерным с возможностью разделения на несколько тренировочных полей. На крыше здания многофункционального центра планируется создать спортивную инфраструктуру, которая также будет иметь зеленые террасы, общественные зоны отдыха и детскую площадку.

На первом этапе строительства проекта Preses Nama Kvartāls в Пардаугаве, на Миле знаний, будет возведен один из самых современных бизнес-центров в странах Балтии. Офисный центр класса А площадью 26 000 м2 будет реализован в соответствии с принципами устойчивого строительства, стандартами Near Zero Energy, а также в соответствии со стандартом Excellent международного сертификата BREEM.

Кроме этого будет построен многофункциональный центр площадью 40 000 м2 с торговыми площадями и местами общественного питания, многоэтажными автостоянками, фитнес-центром, а также уникальным футбольным полем на крыше - первым подобным объектом в Балтии.