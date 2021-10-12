Сборная Латвии по футболу впервые за 97 лет проиграла Турции

Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился со счётом 2:1 в пользу турецкой команды.

Первый тайм остался за турецкими футболистами, которые трижды нанесли удар в створ ворот Роберта Озолса. Сборная Латвии в первые 45 минут ни разу не смогла попасть в створ.

На 70-й минуте хозяева неожиданно вышли вперёд благодаря Владиславу Гутковскису, который вынудил Мериха Демирала отправить мяч в собственные ворота. Шесть минут спустя туркам удалось сравнять счёт - автором гола стал Сердар Дурсун, который головой отправил мяч в сетку ворот латвийской сборной.

В оставшееся время Озолс несколько раз спас команду от пропущенного гола, но в компенсированное время арбитр встречи назначил довольно спорный пенальти в ворота латвийской сборной, который реализовал Бурак Йылмаз.

Примечательно, что сборная Латвии проиграла Турции впервые за 97 лет. Команды встречались друг с другом шесть раз и только однажды до сегодняшнего матча турецкие футболисты уходили с поля в качестве победителей (в 1924 году со счётом 3:1).

В других матчах группы "G" сборная Нидерландов у себя дома разгромила Гибралтар (6:0), а Норвегия на своём поле победила Черногорию (2:0).

После восьми туров сборная Нидерландов возглавляет группу "G", имея 19 очков. На второй строчке идёт Норвегия (17), а следом Турция (15). Черногория с 11 очками занимает четвёртое место, Латвия с 5 очками идёт на шестом, а Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.

Оставшиеся матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Латвии проведёт на выезде. 13 ноября подопечные Дайниса Казакевича сыграют с Норвегией, а 16 ноября проведут гостевой матч против Гибралтара.