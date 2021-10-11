Пн, 11.10.2021
Ты как будто газопровод строишь Иван Ургант о танце Ольги Бузовой
Иван Ургант о танце Ольги Бузовой

Видео ⟩ В магазин с сертификатом. Что думают посетители одного из торговых центров Риги?

Необычную картину сегодня можно увидеть в супермаркетах - на входах контролируется поток людей, далее людей пускают только при наличии ковид-сертификата. Чтобы узнать настроение людей, портал TVNET отправился в ТЦ Akropole.

Настроение посетителей отражает настрой общества в целом. Одни поддерживают новые ограничения, другие считают их несправедливыми; существует также недостаток информации и неправильное понимание последствий вакцинации для здоровья. Некоторые мамы также удивляются, что их не пускают в магазин с маленькими детьми, которые не были вакцинированы.

Очередь из людей также замечена у пункта вакцинации у ТЦ, где большинство людей отказывается дать комментарий на камеру. Однако один из стоящих в очереди признается, что вакцинироваться собирается только для того, чтобы иметь возможность посещать магазины и пользоваться другими привилегиями вакцинированных.


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