Возможность инвестировать в производство возобновляемой энергии — акции Enefit Green
На этой неделе в странах Балтии объявлено об одном из крупнейших первичных публичных размещений акций (IPO) за последние годы, что дает возможность каждому до 14 октября купить акции Enefit Green, ведущего производителя возобновляемой энергии в странах Балтии, по начальной цене, прежде чем на бирже Nasdaq Tallinn 21 октября начнется торговля ими. Учитывая нынешний резкий рост цен на электроэнергию и спрос на экологически чистую энергию, отрасль производства возобновляемой энергии имеет хороший потенциал роста.
Enefit Green — дочернее предприятие эстонского энергетического концерна Eesti Energia с более чем 20-летним опытом в области экологически чистого производства энергии. Предприятие является крупнейшим производителем ветровой электроэнергии в странах Балтии и владеет 22 ветряными парками в четырех странах — Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Возобновляемая электроэнергия также производится в 38 парках солнечных панелей, на четырех когенерационных станциях и гидроэлектростанции. Ныне разрабатывается несколько новых проектов парков ветровой и солнечной энергии, которые будут финансироваться за счет средств, привлеченных в результате предложения акций.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к быстрому росту спроса на электроэнергию в Балтийском регионе и во всем мире, и в то же время перед странами стоят задачи по переходу на более экологически безопасные решения по производству энергии для сокращения выбросов углерода уже в ближайшие годы. Совершенно очевидно, что возобновляемая энергия — это самый быстрый способ достичь углеродной нейтральности, и именно ветер и солнце являются самыми экологичными источниками энергии в Балтийском регионе. Таким образом, предложение акций Enefit Green — это хорошая возможность как для частных, так и для институциональных инвесторов участвовать в секторе возобновляемых источников энергии.
Как поясняет Ааво Кармас (Aavo Kärmas), председатель правления Enefit Green, публичное предложение акций является логическим шагом для реализации плана роста компании по увеличению производственных мощностей возобновляемой энергии в 2,3 раза уже в 2025 году: «Для достижения этой цели предполагается, что Enefit Green в 2021–2023 годах будут необходимы вложения до 600 миллионов евро, на которые будут направлены средства, полученные при эмиссии акций, а также других возможностей финансирования, например банковские ссуды. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные энергетические парки — увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и, как следствие, доходы компании. Enefit Green — крупнейший производитель ветровой энергии в странах Балтии и одно из ведущих предприятий в области возобновляемой энергетики во всем регионе Балтийского моря с диверсифицированным производственным портфелем, в основном имеет потенциал роста, но запланированы также дивиденды для акционеров».
«Учитывая стабильную деятельность Enefit Green на данный момент и объем IPO, мы ожидаем большой интерес к этому предложению. Инвесторы имеют возможность стать владельцами одного из самых сильных предприятий в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда мировой спрос на возобновляемые источники энергии стремительно растет. Участие в предложении акций производителя возобновляемой энергии — это также возможность для каждого поддержать более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь смягчить последствия изменения климата», — поясняет Михель Торим (Mihkel Torim), руководитель отдела инвестиционных услуг Swedbank в странах Балтии и Финляндии.
Только до 14 октября потенциальные инвесторы имеют возможность подписаться на покупку акций Enefit Green, связавшись со своим банком или другим финансовым учреждением, которое является членом биржи Nasdaq Tallinn и управляет счетом ценных бумаг инвестора. Цена акций, включенных в предложение, колеблется от 2,45 до 3,15 евро; цена окончательного предложения будет определяться путем обобщения заявок на покупку и будет одинаковой как для частных, так и для институциональных инвесторов. Период IPO дает возможность наиболее активным инвесторам приобретать акции по их начальной цене до того, как они будут включены в общее предложение биржи Nasdaq Tallinn.
Узнай больше об Enefit Green и приобретении акций, посетив сайт www.enefitgreen.ee/lv/ipo.