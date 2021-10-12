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На этой неделе в странах Балтии объявлено об одном из крупнейших первичных публичных размещений акций (IPO) за последние годы, что дает возможность каждому до 14 октября купить акции Enefit Green, ведущего производителя возобновляемой энергии в странах Балтии, по начальной цене, прежде чем на бирже Nasdaq Tallinn 21 октября начнется торговля ими. Учитывая нынешний резкий рост цен на электроэнергию и спрос на экологически чистую энергию, отрасль производства возобновляемой энергии имеет хороший потенциал роста.

Enefit Green — дочернее предприятие эстонского энергетического концерна Eesti Energia с более чем 20-летним опытом в области экологически чистого производства энергии. Предприятие является крупнейшим производителем ветровой электроэнергии в странах Балтии и владеет 22 ветряными парками в четырех странах — Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Возобновляемая электроэнергия также производится в 38 парках солнечных панелей, на четырех когенерационных станциях и гидроэлектростанции. Ныне разрабатывается несколько новых проектов парков ветровой и солнечной энергии, которые будут финансироваться за счет средств, привлеченных в результате предложения акций.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к быстрому росту спроса на электроэнергию в Балтийском регионе и во всем мире, и в то же время перед странами стоят задачи по переходу на более экологически безопасные решения по производству энергии для сокращения выбросов углерода уже в ближайшие годы. Совершенно очевидно, что возобновляемая энергия — это самый быстрый способ достичь углеродной нейтральности, и именно ветер и солнце являются самыми экологичными источниками энергии в Балтийском регионе. Таким образом, предложение акций Enefit Green — это хорошая возможность как для частных, так и для институциональных инвесторов участвовать в секторе возобновляемых источников энергии.

ФОТО: Пресс-фото

Как поясняет Ааво Кармас (Aavo Kärmas), председатель правления Enefit Green, публичное предложение акций является логическим шагом для реализации плана роста компании по увеличению производственных мощностей возобновляемой энергии в 2,3 раза уже в 2025 году: «Для достижения этой цели предполагается, что Enefit Green в 2021–2023 годах будут необходимы вложения до 600 миллионов евро, на которые будут направлены средства, полученные при эмиссии акций, а также других возможностей финансирования, например банковские ссуды. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные энергетические парки — увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и, как следствие, доходы компании. Enefit Green — крупнейший производитель ветровой энергии в странах Балтии и одно из ведущих предприятий в области возобновляемой энергетики во всем регионе Балтийского моря с диверсифицированным производственным портфелем, в основном имеет потенциал роста, но запланированы также дивиденды для акционеров».

«Учитывая стабильную деятельность Enefit Green на данный момент и объем IPO, мы ожидаем большой интерес к этому предложению. Инвесторы имеют возможность стать владельцами одного из самых сильных предприятий в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда мировой спрос на возобновляемые источники энергии стремительно растет. Участие в предложении акций производителя возобновляемой энергии — это также возможность для каждого поддержать более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь смягчить последствия изменения климата», — поясняет Михель Торим (Mihkel Torim), руководитель отдела инвестиционных услуг Swedbank в странах Балтии и Финляндии.

Только до 14 октября потенциальные инвесторы имеют возможность подписаться на покупку акций Enefit Green, связавшись со своим банком или другим финансовым учреждением, которое является членом биржи Nasdaq Tallinn и управляет счетом ценных бумаг инвестора. Цена акций, включенных в предложение, колеблется от 2,45 до 3,15 евро; цена окончательного предложения будет определяться путем обобщения заявок на покупку и будет одинаковой как для частных, так и для институциональных инвесторов. Период IPO дает возможность наиболее активным инвесторам приобретать акции по их начальной цене до того, как они будут включены в общее предложение биржи Nasdaq Tallinn.