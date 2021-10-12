По крайней мере одну прививку от Covid-19 получили уже 51% населения

Темп вакцинации растет уже месяц. За неделю с 6 сентября в стране вакцинировано 32 753 человека, а на каждой последующей неделе общее количество вакцинированных увеличивалось - с 13 по 19 сентября была введена 34 391 доза, 20-26 сентября - 41537 доз, с 27 сентября по 3 октября привиты 43 958 человек, а на прошлой неделе не менее 46 845 человек.