Видео ⟩ LTV: Карцер и издевательства в подростковом учреждении Naukšēni - обычное дело

Когда передача, заранее предупредив, приехала в Naukšēni с большой телекамерой, там все было как в лучшей рекламе - подростки идут с занятий по флорболу с клюшками в руках, играют в футбол, другие же сгребают пожелтевшие листья и вообще царит осенняя жизнерадостность, пишет портал Lsm.

Другая картина открывается, когда, в тайне от руководства, одним сентябрьским днем Aizliegtais paņēmiens попал в зону не для всех. После нескольких сигналов это учреждения без предупреждение решила посетить Инспекция по защите прав детей. Передача отправилась вместе с ней.

Во время разговоров с самими подростками выяснилось, что на самом деле правила диктуют и наказания устанавливают не директор, а четыре "батьки" - лидеры среди обитателей, и руководство об этом очень хорошо знает.

"Четверо подростков учреждения относятся насильственно к более слабым и меньшим детям. Они - батьки. Если они скажут, что никто сегодня не будет завтракать, то так и будет, так как все боятся. Они нас подчиняют, унижают, и, если возражаем, рассчитываются физически. Работники и директор делают вид, что не видят".

"Нельзя стирать одежду в одной стиральной машине вместе с одеждой "батек". Работники это допускают".

"Батьки" хвалились, что они имеют доступ к камерам видеонаблюдения и смотрят на девочек в изоляторах и карцерах. Смотрят, как переодеваются и пользуются туалетом. Мы здесь как звери в клетках".

Представитель VBTAI Эвия Рацене рассказала, что в моменты, когда детей помещают в карцер, им не дают вообще ничего, за исключением бутылки воды. Ее разрешено наполнять четыре раза в день, когда приносят еду. Если они выпивают быстрее, то у них нет возможности пополнить, так как в помещении карцера есть туалет и раковина, но раковина не функционирует, работает только унитаз. У детей там нет никакой возможности позвать на помощь.

Детский психиатр и руководить Центра подростковых ресурсов Антеме Масальска говорит, что подростки, попадающие в это учреждение, конечно, длительное время травмированы, у них есть психологические нужны, но, если поместить их в это учреждение, они не удовлетворяются. Логично, что не соответствует и нынешняя система.

Могут уволить четырех работников

После получения информации о возможных нарушениях в Naukšēni, от исполнения обязанностей могут отстранить еще четырех работников, заявила вечером в понедельник в интервью LTV министр образования Анита Муйжниеце.

Ранее Минобразования приняло решение отстранить директора Naukšēni Дидзиса Чакурса.

При этом полную ликвидацию учреждения министр не поддерживает.

Проверка в Naukšēni продолжится.