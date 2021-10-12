Выявлено 1376 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

два человека в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек в возрасте от 60 до 69 лет,

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1056 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 320 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 938,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 15 630 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 173 654 человека.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 802 до 835 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 151 пациент с Covid-19, выписаны - 102.

В настоящее время в больницах находятся 736 пациентов со средне-тяжелым течением заболевания, состояние 99 человек - тяжелое, что составляет 11,85% от общего числа госпитализированных.