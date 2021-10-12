Латвийское общество врачей: мы не видим пользы от принятых ограничений

Врачи и ранее не скрывали, что, по их мнению, правительство должно установить гораздо более строгие ограничения, потому что принятые сейчас решения не окажут существенного влияния на снижение заболеваемости в нынешней ситуации.

"Мы считаем, что контакты людей следует свести к минимуму - до 60%, что будет означать довольно жесткие ограничения как для невакцинированных, так и для вакцинированных, но такие меры не приняты.

Мы не видим никакой пользы от принятых ограничений, и ситуация в здравоохранении останется катастрофической ",

- сказал Фурманис.

Врачи не видят возможности разговаривать с правительством, так как диалог с ним фактически не ведется. "Мнение экспертов не принимается во внимание, и сейчас очень сложно найти возможности для диалога с правительством, чтобы оно могло принимать более разумные решения", - сказал представитель Латвийского общества врачей.

Фурманис также сообщил, что в стране не разработан конкретный алгоритм действий врачей в ситуации, когда необходимо сортировать пациентов по возможностям оказания медицинской помощи.

"Врачам придется принимать решения о том, каких пациентов лечить, а каких нет. Эти решения очень тяжелы и имеют юридические последствия. Государство оставило эти решения в ведении врачей, так как нет норм о том, как действовать врачам в ситуации, когда оказать медицинскую помощь всем невозможно", - сказал Фурманис.