Вт, 12.10.2021
Отрицательный результат на Covid-19 - это "билет" обратно в общество, никакой дополнительной справки не требуется Оскар Шнайдерс, представитель Минздрава
Оскар Шнайдерс, представитель Минздрава
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Латвийское общество врачей: мы не видим пользы от принятых ограничений

ФОТО: AFP/SCANPIX

Диалог с правительством о необходимых мерах по ограничению Covid-19 фактически не ведется, заявил вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Врачи и ранее не скрывали, что, по их мнению, правительство должно установить гораздо более строгие ограничения, потому что принятые сейчас решения не окажут существенного влияния на снижение заболеваемости в нынешней ситуации.

"Мы считаем, что контакты людей следует свести к минимуму - до 60%, что будет означать довольно жесткие ограничения как для невакцинированных, так и для вакцинированных, но такие меры не приняты.

Мы не видим никакой пользы от принятых ограничений, и ситуация в здравоохранении останется катастрофической ",

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- сказал Фурманис.

Врачи не видят возможности разговаривать с правительством, так как диалог с ним фактически не ведется. "Мнение экспертов не принимается во внимание, и сейчас очень сложно найти возможности для диалога с правительством, чтобы оно могло принимать более разумные решения", - сказал представитель Латвийского общества врачей.

Фурманис также сообщил, что в стране не разработан конкретный алгоритм действий врачей в ситуации, когда необходимо сортировать пациентов по возможностям оказания медицинской помощи.

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"Врачам придется принимать решения о том, каких пациентов лечить, а каких нет. Эти решения очень тяжелы и имеют юридические последствия. Государство оставило эти решения в ведении врачей, так как нет норм о том, как действовать врачам в ситуации, когда оказать медицинскую помощь всем невозможно", - сказал Фурманис.

По прогнозам эпидемиологов, ситуация в больницах, если ограничения все же подействуют, может улучшиться только к Рождеству или Новому году.


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