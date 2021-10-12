Вт, 12.10.2021
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Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня

Открытая тренировка Майриса Бриедиса и Артура Манна

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский боксёр Майрис Бриедис проводит открытую тренировку со своим будущим соперником - представителем Германии Артуром Манном.

В тренировке принимают участие Бриедис со своим тренером Дмитрием Шихолаем, а также Манн со своим тренером Виталием Ботом.

Напомним, бой Бриедиса и Манна состоится 16 октября в "Арена Рига". На кону будет пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.

36-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в первом полуфинале сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.

Артур Манн, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).


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