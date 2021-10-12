Открытая тренировка Майриса Бриедиса и Артура Манна
Латвийский боксёр Майрис Бриедис проводит открытую тренировку со своим будущим соперником - представителем Германии Артуром Манном.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис проводит открытую тренировку со своим будущим соперником - представителем Германии Артуром Манном.
В тренировке принимают участие Бриедис со своим тренером Дмитрием Шихолаем, а также Манн со своим тренером Виталием Ботом.
Напомним, бой Бриедиса и Манна состоится 16 октября в "Арена Рига". На кону будет пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.
36-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в первом полуфинале сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.
Артур Манн, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).