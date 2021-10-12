Открытая тренировка Майриса Бриедиса и Артура Манна

В тренировке принимают участие Бриедис со своим тренером Дмитрием Шихолаем, а также Манн со своим тренером Виталием Ботом.

Напомним, бой Бриедиса и Манна состоится 16 октября в "Арена Рига". На кону будет пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.

36-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в первом полуфинале сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.