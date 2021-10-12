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«Хотя полки супермаркетов переполнены, широкий выбор еще не гарантирует качества. Поэтому биологические и альтернативные продукты ценители здорового образа жизни чаще покупают в специализированных магазинах. Самая крупная сеть в Латвии - „Biotēka” удовлетворит запросы даже самых требовательных», - уверена автор популярных кулинарных книг с полезными рецептами Ярина Перепелица, которая посетила эко-магазин „LIVIN” после обновления бренда и ассортимента товаров.

За последние годы отношение к био и особенным продуктам кардинально изменилось. Если раньше специализированные лавки посещали только в поиске альтернатив при наличии аллергии и непереносимости. То теперь надпись «без глютена» или «без сахара» не имеет прямой ассоциации с ограничением. Как раз наоборот! Это про здоровый образ жизни и осознанное питание.

«Когда писала свою первую книги “Bezgrēka našķi”, хотелось буквально кричать – существует так много вкусных продуктов! Только посмотрите, как можно разнообразить свой рацион! Утром варить не только овсянку и манку, а попробовать зеленую гречку, просо, амарант, киноа. Из всех этих круп учу своих читателей печь хлеб, печенье, вафли, кексы. Такие сладости имеют совершенно другую питательную ценность для организма», - подчеркивает Ярина Перепелица.

Люди стремятся расширить линейку продуктов, изучают способы сделать свое повседневное меню особенным. Не потому, что аллергия. А потому, что хочется экспериментов. Потому что важно давать организму разные микро и макроэлементы, что невозможно при привычной линейке продуктов, которая используется по кругу годами.

Современный потребитель стал намного образованнее в вопросах питания. От сахара и сливочного масла в выпечке отказываются не с целью похудеть, а чтобы придерживаться здоровым дневным нормам. Белой муке предпочитают спельту не потому, что избегают глютена, а чтобы не терять витамины, что происходит с любым рафинированным продуктом. В том числе маслами. Диетологи рекомендуют тушить овощи на воде, а масло холодного отжима добавлять уже в готовое блюдо.

«Меня радует, что в Livin представлено множество редких, особенных продуктов. И для этого не надо специально куда-то ехать. Филиалы удобно расположены по всей Риге в торговых центрах и не только. К тому же, все можно заказать на сайте livin.lv, вдохновиться полезными советами в Инстаграм магазина @bioteka.lv, - говорит автор книги, которая добрую половину рецептов создавала благодаря закупкам в Biotēka.

«Сейчас и в обычном супермаркете можно купить рисовую муку, но там не продают именно цельнозерновую. Доступно альтернативное молоко, но не найдешь из лесного ореха или гороха. Нерафинированные масла тоже заполонили полки, но нет масла ночной примулы, облепихи, семян конопли, побегов пшеницы, расторопши. Для меня важно, что каждый раз могу выбрать новый вкус. А нюансы сильно меняют впечатление. Поэтому эксперименты с рецептами никогда не закончатся. Даже если вы будете готовить одни и те же блюда, но с разной мукой, крупами, маслами и специями, вас ждут приятные открытия. Именно в этом обе мои книги и страница в Инстаграм @jarina.perepelica, где вдохновляю внимательно изучать составы продуктов и не лениться читать мелким шрифтом. Livin еще ни разу не подвел».

Марка заботится о том, чтобы полезные продукты были доступны каждому. Поэтому устраивает ежемесячные акции. Благодаря выгодным предложениям можно сделать действительно выгодные покупки. Большинство продуктов с хорошим сроком хранения. Можно формировать потребительскую корзину хоть на полгода вперед, создавая вкусные запасы из круп, муки, орехов, альтернативного молока, био-шоколада и батончиков.

После ребрендинга и объединения с балтийскими партнерами „Livin” обещает расширить предложение в сегменте пищевых добавок, продуктов от латвийских фермеров и производителей. В том числе для красоты, ухода и экологической уборки дома.

Рецепт из книги Ярины Перепелица „Bezgrēka našķi” (Безгрешные лакомства)

Хлеб из зеленой гречки с брокколи и черными оливками

Для такого хлеба не нужны дрожжи или закваска. Вместо гречи можно использовать чечевицу и экспериментировать с разными овощами. Считается, что в необработанной гречке (обычная, коричневая – обжаренная) сохраняется больше ценных веществ. То же самое касается цельнозерновой рисовой муки.

Ингредиенты:

1 стакан зеленой гречки Urtekram

1 стакан цельнозерновой рисовой муки Bauck Hof

1/3 головки брокколи

2 помидора

15 черных оливок без косточек

1 ч.л. соды

½ стакана рисового молока с кальцием Natur Green

1 ст.л. рисового протеина Raab

3 ст.л. л смеси семечек Rapunzel

2 ст.л ложки подсолнечного масла Rapunzel

Щепотка тимьяна Sonnentor

Щепотка гималайской соли Comptoirs&Compagnies

ФОТО: Publicitātes foto

Приготовление: