В Пардаугаве заметили маленькую девочку без присмотра. Вмешалась полиция

В 15 часов полицейские получили вызов на детскую площадку в Пардаугаве, где находилась маленькая девочка без присмотра.

Несмотря на то, что ребенок был сильно встревожен, полицейским удалось выяснить, что она пошла на улицу с отцом и сестричкой.

Стражам порядка удалось доставить ребенка домой, так как девочка смогла примерно указать, где живет. По месту жительства была встречена ее мать, которая подтвердила, что девочка пошла вместе с отцом на улицу. Отец, которому позвонили, рассказал, что все время следил за девочкой, но стоило на минуту отвернуться, как она пропала.

Полиция призывает родителей обсудить со своими детьми, как поступать в ситуациях, когда ребенок заблудился или не может найти дом.