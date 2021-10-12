Медики: Действия правительства можно считать преступными по отношению к жителям

Они считают, что причина затяжной тяжелой ситуации в стране - неспособность правительства конструктивно и продуманно управлять кризисом.

"К сожалению, последствиями принятых и непринятых правительством решений будут сотни и тысячи умерших. Действия правительства перестали быть просто нерешительными, их можно считать халатными и преступными по отношению к жителям Латвии.

В нынешней ситуации единственный способ, как ограничить неконтролируемое распространение Covid-19 - незамедлительно и максимально ограничить ненужные контакты жителей.

Ограничения должны быть строгими, ясно понятными, немедленными и хорошо контролируемыми. С принятием решений нельзя затягивать, они должны быть оперативными и конструктивными.

Уже сейчас услуги здравоохранения значительно ограничены, что не позволяет многим получить необходимую помощь. Если решения правительства не будут изменены, система здравоохранения не сможет оказывать помощь сотням нековидных пациентов в неотложных, угрожающих жизни ситуациях. Работники сферы медицины уже сейчас вынуждены сортировать пациентов. Таким образом, правительство принуждает врачей принимать решение, кому оказывать помощь, а кому - нет, кому позволить жить, а кому - умирать. Предупреждаем, что в долгосрочной перспективе ответственность за это придется взять на себя не медицинским работникам, а правительству и политикам.

Эпидемиологическая ситуация с Covid-19 - вопрос безопасности и существования государства. Наши партнеры в Европе и мире с опасением следят за происходящим в Латвии, за неспособностью нашего правительства принять важные для государства решения, обеспечить даже элементарные мероприятия по ограничению распространения болезни.

Глава правительства радуется демократически принятым решениям и указывает, что экспертов нужно только выслушать. В то же время премьер забыл, что политикам рано или поздно придется взять на себя полную ответственность за принятые на прошлой неделе решения и они не смогут винить кого-то другого.

Будет ли ответственность правительства только моральной и политической?! Нет!

Правительство в своих решениях абсолютно неэтично, так как оно оценивает кратковременную пользу, например, посещение театра или концерта, выше человеческой жизни. По мнению профессиональных организаций медиков, нынешняя ситуация бесспорно свидетельствует о неспособности правительства решать кризисную ситуацию в стране, поэтому закономерной была бы демиссия правительства и создание правительства независимых профессионалов", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщалось, группа экспертов из академической среды прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с Кабинетом министров не оправдала вложенных усилий.