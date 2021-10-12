Проблема театров: билеты распроданы, но из-за ЧС все в зал не поместятся

В закрытых помещениях допускается размещать до 1000 посетителей, при этом места в помещении должны быть разделены по 300 на отдельный сектор и занимать в целом не более 60% от общего числа возможных. Есть еще целый ряд ограничений, над соблюдением которых культурным заведениям еще придется поломать голову, пишет во вторник газета Diena.

Представитель Нового Рижского театра (НРТ) Инга Лиепиня задает риторический вопрос, что делать с "лишними" билетами на представления в октябре, которые по традиции этого театра были целиком распроданы еще до вступления в силу новых требований (как и основная часть спектаклей в ноябре и декабре).

Мест в большом зале НРТ 301, а с 18 октября можно будет рассадить не более 158 человек.