В этом выпуске гость эфира Екатерина Крылова рассказывает о своём опыте работы генеральным секретарём Латвийской федерации бокса.
Бокс в нашей стране находится на подъёме, а значит кроме уровня спортсменов важно, чтобы рос и уровень организации боксёрских шоу.
Уже в эту субботу в "Арене Рига" боксирует Майрис Бриедис - обсуждаем всё, что остаётся за кадром этого и других мероприятий, которые проходят в латвийском боксе.
В компетенцию гостьи входит всё от подготовки рефери до тончайших деталей соответствия требованиям международных боксёрских регламентов. О том, как выглядит латвийский бокс глазами женщины и профессионала, как устроен американский мир бокса и сколько нам до него расти.