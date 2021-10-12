Как устроен американский мир бокса и сколько нам до него расти?

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В этом выпуске гость эфира Екатерина Крылова рассказывает о своём опыте работы генеральным секретарём Латвийской федерации бокса.

Бокс в нашей стране находится на подъёме, а значит кроме уровня спортсменов важно, чтобы рос и уровень организации боксёрских шоу.

Уже в эту субботу в "Арене Рига" боксирует Майрис Бриедис - обсуждаем всё, что остаётся за кадром этого и других мероприятий, которые проходят в латвийском боксе.