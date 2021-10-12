Вт, 12.10.2021
Можно купить дыхательный аппарат, переносное оборудование, кровати, но персонал - это люди Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс

Как устроен американский мир бокса и сколько нам до него расти?
Подкаст Radio SWH+

Деонтей Уайлдер ФОТО: AFP/SCANPIX

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

В этом выпуске гость эфира Екатерина Крылова рассказывает о своём опыте работы генеральным секретарём Латвийской федерации бокса.

Бокс в нашей стране находится на подъёме, а значит кроме уровня спортсменов важно, чтобы рос и уровень организации боксёрских шоу.

Уже в эту субботу в "Арене Рига" боксирует Майрис Бриедис - обсуждаем всё, что остаётся за кадром этого и других мероприятий, которые проходят в латвийском боксе.

В компетенцию гостьи входит всё от подготовки рефери до тончайших деталей соответствия требованиям международных боксёрских регламентов. О том, как выглядит латвийский бокс глазами женщины и профессионала, как устроен американский мир бокса и сколько нам до него расти.


НАВЕРХ
Back