Полиции удалось изъять большое количество наркотиков. Задержаны три человека

Так, 7 октября за хранение наркотических веществ был задержан мужчина 1986 года рождения. Во время обыска полицейские в автомобиле мужчины констатировали и изъяли наркотики и психотропные вещества - галлюциногенные грибы, марихуану, амфетамин и оксибутират натрия.

ФОТО: Valsts policija

В ходе следствия стражи порядка выяснили, что задержанному принадлежат в Риге несколько гаражей, кроме того, у него есть два сообщника - женщина 1987 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Более того, одному из сообщников в Ужавской волости Вентспилсского края принадлежит плантация марихуаны. Оба сообщника ранее не попадали в поле зрения полиции и были задержаны 8 октября.

В ходе обысков на плантации марихуаны в Ужавской волости и в гаражах в Риге сотрудники полиции нашли еще наркотики и психотропные вещества и наличные средства в размере около 7000 евро.

Назначена экспертиза всех изъятых веществ, однако, судя по всему, изъято

3-4 килограмма галлюциногенных грибов, 2 кг марихуаны, 500 граммов кристаллов MDMA, 190 таблеток LSD, 40 таблеток MDMA, 10 граммов метамфетамина, 1 грамм кокаина, примерно 0,5 литра оксибутирата натрия, 50 таблеток Xanax и 100 граммов гашиша.

Начат уголовный процесс.