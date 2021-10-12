Омбудсмен: обязательная вакцинация относится и к депутатам

Как отметили в Бюро омбудсмена, в распоряжения Кабинета Министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации прямо оговаривается, что служащие и должностные лица государственных и местных органов власти, в том числе капитальных обществ, с 15 ноября могут выполнять свои обязанности, только если у них есть сертификат Covid-19.

В свою очередь, список государственных служащих четко указан в Законе "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих". Государственными должностными лицами считаются президент, премьер-министр, члены Кабинета министров, министры, министры по особым поручениям, секретари парламента, депутаты Сейма, депутаты думы местного самоуправления и другие лица, указанные в законе.

"Таким образом, они также должны быть вакцинированы против Covid-19", - сказали в Бюро омбудсмена.

Уже сообщалось, что сотрудники, которые не были вакцинированы против Covid-19, могут быть отстранены или уволены в соответствии с Законом о труде, следует из информационных материалов, опубликованных Министерством благосостояния для работодателей.

Учитывая, что пандемия пока не внесла никаких изменений в правовое регулирование трудовых отношений и был создан специальный регламент, адаптированный к этой ситуации, регулирование прав и обязанностей работодателей и работников можно найти в Трудовом праве. То же самое и с регулированием других видов правоотношений, связанных с наймом лиц, в частности должностных лиц, на службу.

Если у работодателя нет возможности предложить удаленную работу, то, помимо предъявления сертификата или теста, в зависимости от ситуации существует несколько решений. Именно работодатель должен выбрать его в соответствии с условиями на конкретном рабочем месте.

Как сообщалось, с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим ЧС, из-за чего вступил в силу ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

Согласно постановлению Кабмина, очная работа возможна, если ее нельзя организовать удаленно. На рабочих местах, где работает более одного человека, все сотрудники должны быть в масках.

В то же время в частном секторе для лиц, не вакцинированных от Covid-19, работодатель оценивает обязанности, особенности и обстоятельства работы каждого сотрудника, чтобы определить риск заражения и распространения инфекции. Лица, которые, согласно оценке, не подвергаются риску заражения и не вызывают его у других, могут выполнять рабочие обязанности без действующего свидетельства о вакцинации, выздоровлении или отрицательного теста.

Если, согласно оценке, рабочие обязанности должны выполняться очно, при наличии риска заражения или заражения других работодатель должен проинформировать работника о необходимости наличия ковид-сертификата. Работник должен начать вакцинацию в течение семи дней после оценки работодателя и завершить ее не позднее чем через семь дней после самого короткого срока для двухдозовой вакцины, указанного в инструкции по ее применению.

Пока идет процесс вакцинации и прививка не считается действительной, сотрудник с 13 октября этого года обязан проводить регулярные тесты на Covid-19. До 19 октября действителен отрицательный результат анализов на антигены, полученный не ранее чем за 72 часа, а до 20 октября действительны только лабораторно подтвержденные отрицательные результаты тестов, подкрепленные сертификатом.

Если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет его от выполнения рабочих обязанностей.