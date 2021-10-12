Видео ⟩ На Южном мосту поймали водителя, который "летел" со скоростью почти 240 км/ч

Согласно записи в Facebook-аккаунте Государственной полиции, превысивший скорость нарушитель был замечен ночью во вторник примерно в 00:40, когда сотрудники Дорожной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции проводили проверку движения на нетрафарированном автомобиле. На месте, где разрешенная скорость - 70 километров в час, Audi "летела" со скоростью 238 км/ч, превысив допустимый предел на 168 км/ч.

При проверке личности водителя выяснилось, что за рулем находился мужчина 1997 года рождения. У него не было водительских прав.

Мужчина был оштрафован на максимальную сумму в размере 680 евро за превышение скорости и 570 евро за вождение без прав. Также было выявлено, что транспортное средство не застраховано обязательным страхованием гражданской ответственности владельца, а также не проходило государственный технический осмотр и не было зарегистрировано в установленном порядке. За эти три нарушения правил дорожного движения были наложены еще штрафы в размере 380 евро.