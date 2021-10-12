Устрашающая глубина океана и одинокий "Титаник". Что скрывает подводный мир?

Нас привлекает неизвестное и невидимое, и в этом пятиминутном видео подробно рассказывается о параллельной реальности подводных глубин.

Видео: Сравнение глубин мирового океана

Видео начинается с указания на Азовское море, самое мелкое море в мире с глубиной от 0,9 до 14 метров и средней глубиной 3,6 метра.

Если бы Эйфелева башня была размещена рядом с обломками затонувшего военного корабля "Джонсонс" в Филиппинском море на глубине 6,45 километра, она выглядела бы маленькой игрушкой в ​​морских глубинах.

Стоит отметить, что это место затонувшего корабля времен Второй мировой войны впервые было достигнуто только в марте этого года. "Джонсонc" - самый глубоко затонувший корабль в истории человечества, которого когда-либо достигал человек.

Корабль пострадал в битве в заливе Лейте, начавшейся в 1944 году в Филиппинском море. Как сообщает портал lsm.lv, это последнее крупное морское сражение в мировой истории и по некоторым критериям крупнейшее столкновение военно-морских сил всех времен.

Статуя Свободы выглядит очень маленькой рядом с обломками "Титаника" на глубине 3,65 км в Атлантическом океане, максимальная глубина океана достигает 8,38 км.

Для сравнения - только Эверест выше на 469 метров, высота его составляет 8849 метров. Эверест "проигрывает" глубине Марианской впадины, которая скрывается на глубине 11 километров в Тихом океане.

Марианская впадина ФОТО: Wikimedia Commons

В марте 2012 года режиссер голливудского фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон в специальном батискафе Deepsea Challenger опустился на глубину почти 11 километров и достиг дна Марианской впадины.

Кэмерон стал первым человеком, который в одиночку достиг самого глубокого места мирового океана.

Для сравнения: первые люди провели всего 20 минут в глубокой впадине в 1960 году, в то время как Кэмерон работал около шести часов на дне, собирая образцы для научных исследований, фотографируя и снимая на камеру.

Когда в 2019 году 53-летний американский авантюрист Виктор Весково опустился на подводной лодке на глубину почти 11 километров в Марианскую впадину, он обнаружил не только невиданных ранее морских существ, но и полиэтиленовые пакеты и фантики.

Видео: Участник американской экспедиции опускается в глубины Марианской впадины

"Эта глубина пугает. Я представил, что прыгаю в воду над Марианской впадиной и просто плыву по поверхности океана в течение нескольких минут. Нет, спасибо", - говорит комментатор YouTube.

"Для человека, который боится глубоких темных вод, это видео кажется одновременно захватывающим и пугающим", - говорит другой комментатор.