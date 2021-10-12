Вт, 12.10.2021
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Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня

Устрашающая глубина океана и одинокий "Титаник". Что скрывает подводный мир?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video, "MetaBall Studios"

Испанский видеохудожник Альваро Грасия Монтойя создал уникальную и устрашающую трехмерную анимацию, которая просто и четко сравнивает различные архитектурные объекты и настоящие глубины морей, океанов и озер со всего мира. Его анимационные ролики, опубликованные на YouTube-канале MetaBallStudios, получили огромный отклик - только это одно видео привлекло более 2,6 миллиона зрителей.

Нас привлекает неизвестное и невидимое, и в этом пятиминутном видео подробно рассказывается о параллельной реальности подводных глубин.

Видео: Сравнение глубин мирового океана

Видео начинается с указания на Азовское море, самое мелкое море в мире с глубиной от 0,9 до 14 метров и средней глубиной 3,6 метра.

Если бы Эйфелева башня была размещена рядом с обломками затонувшего военного корабля "Джонсонс" в Филиппинском море на глубине 6,45 километра, она выглядела бы маленькой игрушкой в ​​морских глубинах.

Стоит отметить, что это место затонувшего корабля времен Второй мировой войны впервые было достигнуто только в марте этого года. "Джонсонc" - самый глубоко затонувший корабль в истории человечества, которого когда-либо достигал человек.

Корабль пострадал в битве в заливе Лейте, начавшейся в 1944 году в Филиппинском море. Как сообщает портал lsm.lv, это последнее крупное морское сражение в мировой истории и по некоторым критериям крупнейшее столкновение военно-морских сил всех времен.

Статуя Свободы выглядит очень маленькой рядом с обломками "Титаника" на глубине 3,65 км в Атлантическом океане, максимальная глубина океана достигает 8,38 км.

Для сравнения - только Эверест выше на 469 метров, высота его составляет 8849 метров. Эверест "проигрывает" глубине Марианской впадины, которая скрывается на глубине 11 километров в Тихом океане.

Марианская впадина ФОТО: Wikimedia Commons

В марте 2012 года режиссер голливудского фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон в специальном батискафе Deepsea Challenger опустился на глубину почти 11 километров и достиг дна Марианской впадины.

Кэмерон стал первым человеком, который в одиночку достиг самого глубокого места мирового океана.

Для сравнения: первые люди провели всего 20 минут в глубокой впадине в 1960 году, в то время как Кэмерон работал около шести часов на дне, собирая образцы для научных исследований, фотографируя и снимая на камеру.

Когда в 2019 году 53-летний американский авантюрист Виктор Весково опустился на подводной лодке на глубину почти 11 километров в Марианскую впадину, он обнаружил не только невиданных ранее морских существ, но и полиэтиленовые пакеты и фантики.

Видео: Участник американской экспедиции опускается в глубины Марианской впадины

"Эта глубина пугает. Я представил, что прыгаю в воду над Марианской впадиной и просто плыву по поверхности океана в течение нескольких минут. Нет, спасибо", - говорит комментатор YouTube.

"Для человека, который боится глубоких темных вод, это видео кажется одновременно захватывающим и пугающим", - говорит другой комментатор.

Кто-то был опечален судьбой "Титаника": "Я и представить себе не мог, как одиноко он лежит в этом глубоком океане".


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