10-летний феномен, который бьёт мировые рекорды и мечтает об олимпийской медали

Виктор родился в Апл-Вэлли (штат Калифорния) и имеет мексиканские корни. В семье мальчика нет профессиональных спортсменов, а отец Виктора продаёт мороженое. Тем не менее 10-летний парень стал одним из самых больших талантов среди детей своего возраста, которые принимают участие в соревнованиях.

Год назад на Юношеских Олимпийских играх Виктор на дистанции 1500 метров обогнал всех своих конкурентов и побил мировой рекорд, улучшив его на целых 15 секунд. Средняя скорость его бега была 3 километра в минуту, что является невероятным результатом, учитывая возраст мальчишки.

9-year-old star Victor Jaimez-Solorio smashes a 19-year-old record with a 4:42 1500m! 💯 https://t.co/R2IVpxVYWi pic.twitter.com/KJI9jWIG8c — FloTrack (@FloTrack) August 7, 2020

На коротких дистанциях у Виктора тоже всё в порядке - на дистанции 800 метров он завоевал золотую медаль, а на дистанции 400 метров - серебряную. Кстати, за год до этого он увёз с Игр три золотые медали.

Onet пишет, что во время соревнований никто из его конкурентов не сомневается в том, что Виктор финиширует первым. Всех волнует только одно - какой результат на этот раз покажет юный талант.

Об успехах мальчишки теперь говорят не только в США, но и в Европе. Испанская ежедневная спортивная газета Marca написала, что это "новый чудо-ребёнок, который делает то, что трибуны любят больше всего".

"Хочу стать популярным, но не хочу быть звездой сейчас. Не хочу, чтобы люди восхищались мной раньше времени", - приводит слова Виктора Marca.

Молодой атлет прекрасно знает, чего хочет, и в интервью не стесняется говорить об этом. Целью спортсмена является олимпийская медаль.