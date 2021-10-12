12 октября в одном абзаце ⟩ Решения правительства, гонщик на Южном мосту и самый старый "рафик" "Латвия"
Второй день режима ЧС в Латвии, вопросов у жителей все также много. Разбираемся во всем и рассказываем о главном за 12 октября.
Второй день режима ЧС в Латвии, вопросов у жителей все также много. Разбираемся во всем и рассказываем о главном за 12 октября.
События дня в одном абзаце: Не успели мы отойти от прошлого "ночного" заседания, сегодня уже правительство приняло новые решения. Пожилым людям начнут выплачивать пособия за вакцинацию, а вот люди без сертификата Covid-19 могут остаться без скидок на общественный транспорт. А еще людей волнует вопрос: может ли работодатель уволить сотрудников без сертификата Covid-? Нет, говорит Госинспекция труда (VDI). Медики вообще отмечают, что действия правительства можно считать преступными по отношению к жителям. А пока жители еще только разбираются, в какие магазины ходить можно, а в какие нет, рассказываем о путанице с требуемыми правительством респираторами FFP2. На Южном мосту поймали водителя, который "летел" со скоростью почти 240 км/ч, наверное, спешил к открытию Lidl. Ну и немного забавных новостей из-за рубежа: МИД РФ в Twitter поздравил Путина с днем рождения и прикрепил милую открытку с медведем, но пользователи не оценили такое поздравление.
Все обсуждают: С понедельника, 11 октября, в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации и ряд ограничений, относящихся в том числе и к торговле. Это означает, что без сертификата о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании можно приобретать только товары первой необходимости, а также посещать аптеки, магазины кормов для животных, телекоммуникационные магазины и места продажи прессы и товаров гигиены. RUS TVNET выяснил, как сейчас можно закупиться в IKEA, Depo и других строительных магазинах.
Чем себя порадовать?
Ее бизнес в пандемию спасли… тапочки! История Мишель Шехуриной. Домашние тапочки с ярким помпоном, стартапы, экономика, дизайн, забота об окружающей среде и даже виолончель - это далеко не все грани личности 27-летней Мишель Шехуриной, основательницы бренда обуви и аксессуаров Tooche из Риги.
Фото дня:
Коллекцию Рижского мотормузея пополнил старейший из известных в мире микроавтобус РАФ - созданный в 1960 году в Латвийской ССР РАФ-977В "Латвия".