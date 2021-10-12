12 октября в одном абзаце ⟩ Решения правительства, гонщик на Южном мосту и самый старый "рафик" "Латвия"

События дня в одном абзаце: Не успели мы отойти от прошлого "ночного" заседания, сегодня уже правительство приняло новые решения. Пожилым людям начнут выплачивать пособия за вакцинацию, а вот люди без сертификата Covid-19 могут остаться без скидок на общественный транспорт. А еще людей волнует вопрос: может ли работодатель уволить сотрудников без сертификата Covid-? Нет, говорит Госинспекция труда (VDI). Медики вообще отмечают, что действия правительства можно считать преступными по отношению к жителям. А пока жители еще только разбираются, в какие магазины ходить можно, а в какие нет, рассказываем о путанице с требуемыми правительством респираторами FFP2. На Южном мосту поймали водителя, который "летел" со скоростью почти 240 км/ч, наверное, спешил к открытию Lidl. Ну и немного забавных новостей из-за рубежа: МИД РФ в Twitter поздравил Путина с днем рождения и прикрепил милую открытку с медведем, но пользователи не оценили такое поздравление.