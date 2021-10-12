Сейм рассмотрит постановление правительства об объявлении режима ЧС
14 октября Сейм рассмотрит постановление правительства об объявлении режима чрезвычайной ситуации, которое было принято неделю назад.
14 октября Сейм рассмотрит постановление правительства об объявлении режима чрезвычайной ситуации, которое было принято неделю назад.
Как сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце, сегодня ответственная Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции завершила работу над документом. Планируется, что в четверг, после объявленного внеочередного заседания, президиум Сейма созовет еще одно заседание для повторного утверждения решения правительства.
После рассмотрения 24 вопросов, стоящих на повестке дня, депутаты в e-Saeima соберутся на еще одно заседание, на котором они должны будут подтвердить постановление правительства.
Как сообщалось, с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим ЧС, из-за чего вступил в силу ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19.
Согласно постановлению Кабмина, очная работа возможна, если ее нельзя организовать удаленно. На рабочих местах, где работает более одного человека, все сотрудники должны быть в масках.
В то же время в частном секторе для лиц, не вакцинированных от Covid-19, работодатель оценивает обязанности, особенности и обстоятельства работы каждого сотрудника, чтобы определить риск заражения и распространения инфекции. Лица, которые, согласно оценке, не подвергаются риску заражения и не вызывают его у других, могут выполнять рабочие обязанности без действующего свидетельства о вакцинации, выздоровлении или отрицательного теста.
Если, согласно оценке, рабочие обязанности должны выполняться очно, при наличии риска заражения или заражения других работодатель должен проинформировать работника о необходимости наличия ковид-сертификата. Работник должен начать вакцинацию в течение семи дней после оценки работодателя и завершить ее не позднее чем через семь дней после самого короткого срока для двухдозовой вакцины, указанного в инструкции по ее применению.
Пока идет процесс вакцинации и прививка не считается действительной, сотрудник с 13 октября этого года обязан проводить регулярные тесты на Covid-19. До 19 октября действителен отрицательный результат анализов на антигены, полученный не ранее чем за 72 часа, а до 20 октября действительны только лабораторно подтвержденные отрицательные результаты тестов, подкрепленные сертификатом.
Если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет его от выполнения рабочих обязанностей.
В государственных учреждениях и учреждениях местного самоуправления, а также в коммерческих обществах все сотрудники должны пройти вакцинацию до 15 ноября, независимо от типа выполнения ими своих обязанностей - дистанционно или очно.