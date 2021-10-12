Сейм рассмотрит постановление правительства об объявлении режима ЧС

Как сообщила спикер Сейма Инара Мурниеце, сегодня ответственная Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции завершила работу над документом. Планируется, что в четверг, после объявленного внеочередного заседания, президиум Сейма созовет еще одно заседание для повторного утверждения решения правительства.

После рассмотрения 24 вопросов, стоящих на повестке дня, депутаты в e-Saeima соберутся на еще одно заседание, на котором они должны будут подтвердить постановление правительства.

Как сообщалось, с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим ЧС, из-за чего вступил в силу ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

Согласно постановлению Кабмина, очная работа возможна, если ее нельзя организовать удаленно. На рабочих местах, где работает более одного человека, все сотрудники должны быть в масках.

В то же время в частном секторе для лиц, не вакцинированных от Covid-19, работодатель оценивает обязанности, особенности и обстоятельства работы каждого сотрудника, чтобы определить риск заражения и распространения инфекции. Лица, которые, согласно оценке, не подвергаются риску заражения и не вызывают его у других, могут выполнять рабочие обязанности без действующего свидетельства о вакцинации, выздоровлении или отрицательного теста.

Если, согласно оценке, рабочие обязанности должны выполняться очно, при наличии риска заражения или заражения других работодатель должен проинформировать работника о необходимости наличия ковид-сертификата. Работник должен начать вакцинацию в течение семи дней после оценки работодателя и завершить ее не позднее чем через семь дней после самого короткого срока для двухдозовой вакцины, указанного в инструкции по ее применению.

Пока идет процесс вакцинации и прививка не считается действительной, сотрудник с 13 октября этого года обязан проводить регулярные тесты на Covid-19. До 19 октября действителен отрицательный результат анализов на антигены, полученный не ранее чем за 72 часа, а до 20 октября действительны только лабораторно подтвержденные отрицательные результаты тестов, подкрепленные сертификатом.

Если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет его от выполнения рабочих обязанностей.