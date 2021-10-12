Еще двое тяжело заболевших Covid-19 подозреваются в подделке сертификатов

"На 40-й неделе [с 4 по 10 октября] есть два случая, которые мы расследуем более подробно. Публично также говорилось об этих двух случаях, когда якобы вакцинированные люди попали в больницу с тяжелым течением болезни или умерли от Covid-19, и

у нас есть основания полагать, что это были поддельные прививки. В таких случаях мы привлекаем Государственную полицию", - пояснил министр.

Павлютс подчеркнул, что у тех, кто был вакцинирован, вероятность смерти от Covid-19 в 12,2 раза ниже.

Уже сообщалось, что с августа Государственная полиция возбудила несколько новых уголовных дел по фактам возможных фиктивных прививок и подкупа медицинских специалистов для получения сертификатов Covid-19.