Вт, 12.10.2021
Отрицательный результат на Covid-19 - это "билет" обратно в общество, никакой дополнительной справки не требуется Оскар Шнайдерс, представитель Минздрава
Оскар Шнайдерс, представитель Минздрава
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Еще двое тяжело заболевших Covid-19 подозреваются в подделке сертификатов

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Медицинские эксперты в настоящее время оценивают два случая, когда тяжелобольные или умершие от Covid-19 могли получить поддельные сертификаты вакцинации, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) на заседании правительства во вторник, 12 октября.

"На 40-й неделе [с 4 по 10 октября] есть два случая, которые мы расследуем более подробно. Публично также говорилось об этих двух случаях, когда якобы вакцинированные люди попали в больницу с тяжелым течением болезни или умерли от Covid-19, и

у нас есть основания полагать, что это были поддельные прививки. В таких случаях мы привлекаем Государственную полицию", - пояснил министр.

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Павлютс подчеркнул, что у тех, кто был вакцинирован, вероятность смерти от Covid-19 в 12,2 раза ниже.

Уже сообщалось, что с августа Государственная полиция возбудила несколько новых уголовных дел по фактам возможных фиктивных прививок и подкупа медицинских специалистов для получения сертификатов Covid-19.

В производстве Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией имеется одно уголовное дело о возможных преступных действиях в процессе вакцинации против Covid-19.


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