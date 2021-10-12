Видео ⟩ Кариньш призывает общество сохранять "ясный ум и спокойствие"

Премьер-министр сказал, что "будучи едиными и сплоченными, мы преодолеем оба этих вызова, с которыми наша страна столкнулась одновременно".

Политик считает, что правительство подготовилось к этому трудному времени, которое еще ждет Латвию из-за быстрого распространения Covid-19 и нагрузки на крупные больницы, с помощью принятых решений. Сейчас задача Кабинета министров - помочь быть готовым и остальной части общества, и эту готовность лучше всего обеспечит вакцинация людей от Covid-19, сказал премьер.

Видео: Кришьянис Кариньш после заседания правительства 12 октября

Во вторник, 12 октября, состоялось очередное заседание правительства, на котором были приняты новые решения.

Во вторник, 12 октября, Кабинет министров поддержал поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, разработанные Министерством благосостояния (LM), которые предусматривают ежемесячную поддержку в размере 20 евро с ноября этого года по март следующего года для вакцинированных пожилых людей и тех, кто получил заключение совета о необходимости отложить вакцинацию.