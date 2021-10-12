Ср, 13.10.2021
Депутаты также должны быть вакцинированы против Covid-19 Бюро омбудсмена
Бюро омбудсмена

Видео ⟩ Кариньш призывает общество сохранять "ясный ум и спокойствие"

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) призывает всех "в это время, полное вызовов", когда Латвия одновременно сталкивается с двумя кризисами - пандемией Covid-19 и обострением ситуации на границе с Беларусью - сохранять "ясный ум и спокойствие". 

Премьер-министр сказал, что "будучи едиными и сплоченными, мы преодолеем оба этих вызова, с которыми наша страна столкнулась одновременно".

Политик считает, что правительство подготовилось к этому трудному времени, которое еще ждет Латвию из-за быстрого распространения Covid-19 и нагрузки на крупные больницы, с помощью принятых решений. Сейчас задача Кабинета министров - помочь быть готовым и остальной части общества, и эту готовность лучше всего обеспечит вакцинация людей от Covid-19, сказал премьер.

Видео: Кришьянис Кариньш после заседания правительства 12 октября

Во вторник, 12 октября, состоялось очередное заседание правительства, на котором были приняты новые решения. 

Во вторник, 12 октября, Кабинет министров поддержал поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, разработанные Министерством благосостояния (LM), которые предусматривают ежемесячную поддержку в размере 20 евро с ноября этого года по март следующего года для вакцинированных пожилых людей и тех, кто получил заключение совета о необходимости отложить вакцинацию.

Компании общественного транспорта, которые получают дотации от самоуправления на перевозку совершеннолетних людей со скидкой, смогут не предоставлять скидку людям без сертификата Covid-19, решило правительство во вторник.


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