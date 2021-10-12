ВИДЕО ⟩ "Динамо" у себя дома уверенно обыграло "Сибирь"

Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл Ере Карьялайнен. Во втором периоде гости сумели восстановить равновесие на табло благодаря голу Никиты Шашкова. В заключительном игровом отрезке зрители увидели три заброшенные шайбы - все в ворота "Сибири".

Сначала гол в свой актив записал Николай Елисеев, для которого эта шайба стала девятой в текущем сезоне регулярного чемпионата. Ещё две шайбы в ворота гостей отправил Эмиль Пуарье.

Рижское "Динамо" в данный момент с 15 очками в 17 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. "Сибирь" с 13 очками в 16 матчах занимает 9-е место на Востоке.