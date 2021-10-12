Мурниеце попросит экспертов оценить, относится ли решение правительства об обязательной вакцинации к депутатам

В разговоре с агентством LETA Мурниеце выразила мнение, что необходима экспертная оценка этого вопроса, учитывая, что депутаты избираются и не имеют таких же законных трудовых отношений, как в других коллективах, где есть руководитель, который может отстранить от должности, если это предусмотрено правилами Кабинета министров. Мурниеце сказала, что у нее, как спикера Сейма, или Президиума Сейма нет права отстранять от должности депутатов, получивших вверенные им избирателями полномочия.

Мурниеце сказала, что она попросит экспертов подготовить модель того, как действовать, если, по их мнению, такая обязанность вакцинации должна быть применима к депутатам, а также если они придут к выводу, что такая норма не применима к депутатам Сейма. Председатель Сейма отметила, что хотела бы дать экспертам время подумать над этим. По словам Мурниеце, также планируется обратиться в Юридическое бюро Сейма, где есть эксперты по государственному праву.

Спикер Сейма отметила, что ранее, когда депутаты перешли с заочных заседаний на очные пленарные заседания, президиум Сейма запросил мнение двух государственных экспертов по правовым вопросам - Кристины Лице и Яниса Плепса. По словам Мурниеце, после получения экспертного заключения о том, что Президиум может наложить на депутатов обязанность предоставить сертификат Covid-19 или отрицательный результат теста, такая система также была введена.

Политик отметила, что сделала себе прививку, и поддерживает то, что депутаты должны подавать пример для остального общества и должны быть вакцинированы. Однако возникает вопрос, что сказано в Конституции в отношении депутатов Сейма.

Как сообщалось, с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим ЧС, из-за чего вступил в силу ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

В государственных учреждениях и учреждениях местного самоуправления, а также в коммерческих обществах все сотрудники должны пройти вакцинацию до 15 ноября, независимо от типа выполнения ими своих обязанностей - дистанционно или очно.

Как сообщалось, требование об обязательной вакцинации против Covd-19 в государственных учреждениях и самоуправлениях распространяется также на депутатов Сейма и местных самоуправлений, объяснили LETA в Бюро омбудсмена.

Как отметили в Бюро омбудсмена, в распоряжения Кабинета Министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации прямо оговаривается, что служащие и должностные лица государственных и местных органов власти, в том числе капитальных обществ, с 15 ноября могут выполнять свои обязанности, только если у них есть сертификат Covid-19.

В свою очередь, список государственных служащих четко указан в Законе "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих". Государственными должностными лицами считаются президент, премьер-министр, члены Кабинета министров, министры, министры по особым поручениям, секретари парламента, депутаты Сейма, депутаты думы местного самоуправления и другие лица, указанные в законе.