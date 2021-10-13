Объявлены победители 16-ой Национальной премии в области моды

Ежегодно Балтийская федерация моды вместе с экспертами фэшн-индустрии определяют лучших в своей области специалистов. Поскольку дизайнеры все больше внимания уделяют вопросам экологии, в этом году премию дополнила номинация - "Лучший бренд устойчивой моды". Еще одна новая номинация определена трендом на цифровизацию - "Лучшая дигитальная презентация".

ФОТО: Пресс-фото

Галерея: Вручение Национальной премии в области моды 2020

В рамках церемонии были объявлены победители в 10 номинациях. Награду "Дебют года" получила бренд For lovers and trees, созданный двумя дизайнерами, неравнодушными к природе - Агнесой и Кристине. "Самым креативным модным показом" был признан показ на улицах Риги от латвийского дизайнера Агнесы Нарницкой, марка "One Wolf.

Поскольку минувший год стал толчком для развития цифровой отрасли, к числу номинаций добавилась позиция "За лучшую дигитальную презентацию", в которой одержал победу Reinis Krūmiņš с цифровым показом "Все видимое начинается с невидимого". Статуэтку за "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" забрал стилист и основатель марки Volga Vintage Сергей Хатанзейский. В свою очередь латвийский бренд одежды в сегменте demi-couture Iveta Vecmane получил приз за "Лучший имидж рекламной кампании года", а также - подарок от партнеров проекта Samsung - наручные часы Galaxy Watch 4.

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Победителем в номинации "Лучший дизайнер украшений" члены жюри единолично отметили бренд Maija Vītola. "Когда я вырезаю материал вручную, мне кажется, что материал рассказывает свою собственную историю, позволяя создавать работы, которые являются уникальными скульптурными изображениями моего мира. Украшения становятся связующим звеном между восприятием самого мира и человеком", - рассказывает дизайнер бренда Майя Витола.

Не оставляя без внимания вопросы этики и экологии, одна из номинаций Премии ориентирована на ответственный подход к созданию коллекций одежды - "Лучший проект устойчивой моды". Победителем стала Байба Ладига-Кобаяси, бренд Baiba Ladiga. Дизайнер работает с натуральными материалами, уделяет особое внимание качеству и следует принципу безотходной моды (zero-waste).

"Самая оригинальная обложка журнала" у современного журнала о моде и искусстве Jezga. Между тем, в номинации "Самая востребованная модель RFW за 2020 год" члены жюри выделили сразу двух девушек из модельного агентства Vacatio - Синдия Шулце и Аманда Крузе. Последний, но не по значимости приз "За вклад в развитие модной индустрии" вручала Елена Страхова, президент Балтийской Федерации моды. Победителем в номинации стала художница-модельер и автор книги "Пятьдесят лет в Рижской моде" Аснате Смелтере.

ФОТО: Пресс-фото