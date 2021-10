Объявлены победители 16-ой Национальной премии в области моды

В рамках церемонии были объявлены победители в 10 номинациях. Награду "Дебют года" получила бренд For lovers and trees, созданный двумя дизайнерами, неравнодушными к природе - Агнесой и Кристине. "Самым креативным модным показом" был признан показ на улицах Риги от латвийского дизайнера Агнесы Нарницкой, марка "One Wolf.