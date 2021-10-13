Две европейские сборные обеспечили себе выход на ЧМ-2022 по футболу
Сборная Дании по футболу стала второй европейской командой, которая досрочно обеспечила себе выход на чемпионат мира 2022 года.
Сборная Дании по футболу стала второй европейской командой, которая досрочно обеспечила себе выход на чемпионат мира 2022 года.
Дания обыграла Австрию (1:0) в матче отбора ЧМ-2022 и благодаря этой победе заняла первое место в своей отборочной группе, став недосягаемой для конкурентов за два тура до конца. За второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах, поборются Шотландия и Израиль.
Отметим, что подопечные Каспера Юльманна выиграли все восемь матчей отборочной группы "F" с общим счётом 27:0.
Дания стала второй европейской сборной после Германии, кому удалось завоевать путёвку на чемпионат мира. Команда Ханса-Дитера Флика набрала 21 очко и также стала недосягаемой для конкурентов. За вторую строчку поборются Румыния (13 очков), Северная Македония (12) и Армения (12).
Помимо Германии и Дании на чемпионате мира 2022 года сыграет также Катар - на правах страны-организатора соревнований. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.