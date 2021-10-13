Ср, 13.10.2021
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Две европейские сборные обеспечили себе выход на ЧМ-2022 по футболу

Футболисты сборной Дании ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная Дании по футболу стала второй европейской командой, которая досрочно обеспечила себе выход на чемпионат мира 2022 года.

Дания обыграла Австрию (1:0) в матче отбора ЧМ-2022 и благодаря этой победе заняла первое место в своей отборочной группе, став недосягаемой для конкурентов за два тура до конца. За второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах, поборются Шотландия и Израиль.

Отметим, что подопечные Каспера Юльманна выиграли все восемь матчей отборочной группы "F" с общим счётом 27:0.

Дания стала второй европейской сборной после Германии, кому удалось завоевать путёвку на чемпионат мира. Команда Ханса-Дитера Флика набрала 21 очко и также стала недосягаемой для конкурентов. За вторую строчку поборются Румыния (13 очков), Северная Македония (12) и Армения (12).

Помимо Германии и Дании на чемпионате мира 2022 года сыграет также Катар - на правах страны-организатора соревнований. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.


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