Две европейские сборные обеспечили себе выход на ЧМ-2022 по футболу

Дания обыграла Австрию (1:0) в матче отбора ЧМ-2022 и благодаря этой победе заняла первое место в своей отборочной группе, став недосягаемой для конкурентов за два тура до конца. За второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах, поборются Шотландия и Израиль.

Отметим, что подопечные Каспера Юльманна выиграли все восемь матчей отборочной группы "F" с общим счётом 27:0.

Дания стала второй европейской сборной после Германии, кому удалось завоевать путёвку на чемпионат мира. Команда Ханса-Дитера Флика набрала 21 очко и также стала недосягаемой для конкурентов. За вторую строчку поборются Румыния (13 очков), Северная Македония (12) и Армения (12).