Ср, 13.10.2021
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ВИДЕО ⟩ Албанские фанаты закидали бутылками игроков сборной Польши

Футболисты сборной Польши ФОТО: AFP/SCANPIX

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Албании и Польши был прерван из-за албанских фанатов, который начали бросать посторонние предметы на поле.

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий сборной Польши Кароль Свидерски. После этого поляки начали праздновать гол у углового флажка, а разгневанные фанаты хозяев стали бросать в них бутылки.

Главный судья встречи Клеман Тюрпен принял решение остановить игру и обе команды отправились в раздевалки. Через 20 минут футболисты вернулись на поле и игра продолжилась. В итоге Польша довела матч до победы - 1:0.

Теперь футбол отойдёт на второй план и начнутся разбирательства. Вероятно, УЕФА накажет албанцев и, учитывая масштаб произошедшего, штрафом дело может не ограничиться.

Отборочную группу "I" возглавляет сборная Англии (20 очков). Поляки набрали 17 очков и удерживают второе место. В двух очках от польской команды располагается Албания.


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