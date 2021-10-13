ВИДЕО ⟩ Албанские фанаты закидали бутылками игроков сборной Польши

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий сборной Польши Кароль Свидерски. После этого поляки начали праздновать гол у углового флажка, а разгневанные фанаты хозяев стали бросать в них бутылки.

Главный судья встречи Клеман Тюрпен принял решение остановить игру и обе команды отправились в раздевалки. Через 20 минут футболисты вернулись на поле и игра продолжилась. В итоге Польша довела матч до победы - 1:0.

Теперь футбол отойдёт на второй план и начнутся разбирательства. Вероятно, УЕФА накажет албанцев и, учитывая масштаб произошедшего, штрафом дело может не ограничиться.