ВИДЕО ⟩ Албанские фанаты закидали бутылками игроков сборной Польши
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Албании и Польши был прерван из-за албанских фанатов, который начали бросать посторонние предметы на поле.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Албании и Польши был прерван из-за албанских фанатов, который начали бросать посторонние предметы на поле.
Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий сборной Польши Кароль Свидерски. После этого поляки начали праздновать гол у углового флажка, а разгневанные фанаты хозяев стали бросать в них бутылки.
Polacy obrzucani butelkami po zdobyciu bramki. Piłkarze schodzą z boiska... #ALBPOL @SportSE_pl pic.twitter.com/Ek77U80oHa— Kamil Kacperczyk (@Kamilczyk) October 12, 2021
What are these Albanian fans doing? #ALBPOL pic.twitter.com/BB6Xi4BFc7— Football24/7 (@foet247europa) October 12, 2021
Главный судья встречи Клеман Тюрпен принял решение остановить игру и обе команды отправились в раздевалки. Через 20 минут футболисты вернулись на поле и игра продолжилась. В итоге Польша довела матч до победы - 1:0.
Теперь футбол отойдёт на второй план и начнутся разбирательства. Вероятно, УЕФА накажет албанцев и, учитывая масштаб произошедшего, штрафом дело может не ограничиться.
Отборочную группу "I" возглавляет сборная Англии (20 очков). Поляки набрали 17 очков и удерживают второе место. В двух очках от польской команды располагается Албания.