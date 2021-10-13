ВИДЕО ⟩ Российский боец Вячеслав Борщёв нокаутировал соперника и получил контракт с UFC

В ночь на среду 29-летний Борщёв на турнире Dana White's Contender Series нокаутировал во втором раунде шотландца Криса Данкана. Россиянин одержал досрочную победу, уложив соперника на настил одним ударом.

Президент UFC Дэйна Уайт после этого эпизода вскочил на ноги от изумления и начал хлопать стоя. "Это был один из лучших первых раундов в ММА, который вы когда-либо видели. Я не могу дождаться твоего следующего боя", - отметил Уайт, предложивший россиянину контракт в UFC.