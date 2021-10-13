ВИДЕО ⟩ Российский боец Вячеслав Борщёв нокаутировал соперника и получил контракт с UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Борщёв пополнил состав участников UFC.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Борщёв пополнил состав участников UFC.
В ночь на среду 29-летний Борщёв на турнире Dana White's Contender Series нокаутировал во втором раунде шотландца Криса Данкана. Россиянин одержал досрочную победу, уложив соперника на настил одним ударом.
🔥 ¡Que nocaut!— UFC Español (@UFCEspanol) October 13, 2021
El gancho de Borshchev va directo a la mandíbula de Duncan y el jefe Dana White luce contento 👌🏻#DWCS pic.twitter.com/qlaJXm6avh
Президент UFC Дэйна Уайт после этого эпизода вскочил на ноги от изумления и начал хлопать стоя. "Это был один из лучших первых раундов в ММА, который вы когда-либо видели. Я не могу дождаться твоего следующего боя", - отметил Уайт, предложивший россиянину контракт в UFC.
Борщёв является чемпионом мира и мастером спорта международного класса по кикбоксингу, где выигрывал чемпионаты России, мира и Европы. В ММА Борщёв одержал пять побед при одном поражении.