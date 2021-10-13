Ср, 13.10.2021
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Эгил Балдзенс, председатель LBAS

ВИДЕО ⟩ Российский боец Вячеслав Борщёв нокаутировал соперника и получил контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Борщёв пополнил состав участников UFC.

В ночь на среду 29-летний Борщёв на турнире Dana White's Contender Series нокаутировал во втором раунде шотландца Криса Данкана. Россиянин одержал досрочную победу, уложив соперника на настил одним ударом.

Президент UFC Дэйна Уайт после этого эпизода вскочил на ноги от изумления и начал хлопать стоя. "Это был один из лучших первых раундов в ММА, который вы когда-либо видели. Я не могу дождаться твоего следующего боя", - отметил Уайт, предложивший россиянину контракт в UFC.

Борщёв является чемпионом мира и мастером спорта международного класса по кикбоксингу, где выигрывал чемпионаты России, мира и Европы. В ММА Борщёв одержал пять побед при одном поражении.


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