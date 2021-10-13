Covid-19: В Литве за сутки заразились 2493 человека; в Эстонии - 1228

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2493 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди скончавшихся 12 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1488 пациентов с Covid-19, что на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 998,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 10,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5308 человек.

Галерея: Ограничения в Литве

Эстония

За сутки в Эстонии сделано 7314 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1228 тестов. Скончались две инфицированных коронавирусом пожилых женщины.

Из 1260 позитивных 810 тестов принадлежат не вакцинированным пациентам, а у 418 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 252 пациентам. Всего госпитализированы 316 человек, 213 из них (67,4%) не вакцинированы, а у 103 человек (32,6%) курс вакцинации завершен.