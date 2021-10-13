Ср, 13.10.2021
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"Знакомьтесь, мой малыш": Павел Прилучный опубликовал фото с маленьким ребенком

Российский актер Павел Прилучный поделился в своем Instagram снимками, на которых он позирует с маленьким ребенком.

"Знакомьтесь, мой малыш…" - подписал фотографии Павел.

Этот пост вызвал удивление у подписчиков звезды. Многие начали высказывать свои предположения в комментариях:

кто-то думает, что это кадр со съемочной площадки, а кто-то предположил, что это ребенок Прилучного и Мирославы Карпович.

Напомним, у Павла есть сын Тимофей и дочь Мия от бывшей жены Агаты Муцениеце. Супруги расстались достаточно напряженно, но смогли сохранить хорошие отношения ради детей.


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