"Знакомьтесь, мой малыш": Павел Прилучный опубликовал фото с маленьким ребенком
Российский актер Павел Прилучный поделился в своем Instagram снимками, на которых он позирует с маленьким ребенком.
Российский актер Павел Прилучный поделился в своем Instagram снимками, на которых он позирует с маленьким ребенком.
"Знакомьтесь, мой малыш…" - подписал фотографии Павел.
Этот пост вызвал удивление у подписчиков звезды. Многие начали высказывать свои предположения в комментариях:
Напомним, у Павла есть сын Тимофей и дочь Мия от бывшей жены Агаты Муцениеце. Супруги расстались достаточно напряженно, но смогли сохранить хорошие отношения ради детей.