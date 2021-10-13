13 октября в одном абзаце ⟩ Рекордное число случаев Covid-19, трагедия в Даугавпилсе и ролик Варламова о Латвии

События дня в одном абзаце: В Латвии - рекордное количество случаев Covid-19 за сутки - определенно, nav labi! Российский блогер Илья Варламов выпустил ролик о Латвии, а путешествующих по ЕС сводит с ума необходимость заполнять анкеты. В Лиепае пассажирка трамвая спасла машинистку, которой стало плохо, а в Даугавпилсе девушка выпала из окна лестничной клетки и погибла. Кроме того, стало известно, что канцелярия президента хочет приобрести концертный рояль за 184 000 евро, а сотрудники VUGD призовут депутатов Сейма осознать угрозы системе МВД.
Все обсуждают: В Латвии третий день в силе режим ЧС, введены ограничения, однако их многие не понимают. Правительство даже озвучило уточнения, однако это, похоже, особо не помогло. Например, только к вечеру стало известно, что к врачу все-таки можно попасть и без ковид-сертификата, тогда как ранее это зависело от конкретного учреждения. Неясности были и с посещением торговых центров с детьми, возникли вопросы и у пищевой промышленности. Также стало известно, что студентам без ковид-сертификатов придется выселяться из общежитий. Проблемы с решениями правительства сегодня обсуждались в передаче "Кто вам платит?" - посмотрите, очень интересно!
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