87% госпитализированных на прошлой неделе пациентов не были вакцинированы
На прошлой неделе 87,1% госпитализированных пациентов с Covid-19 не были вакцинированы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе 87,1% госпитализированных пациентов с Covid-19 не были вакцинированы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего на прошлой неделе госпитализировано 519 пациентов с Covid-19. 493 пациента имели среднетяжелое течение болезни, из них 431 или 87,4% не были вакцинированы, а 62 пациента или 12,6% были вакцинированы.
В свою очередь, в больницы с тяжелым течением заболевания поступили 26 пациентов, из которых 21 пациент или 80,8% не были вакцинированы, а 5 пациентов или 19,2% были вакцинированы.
Уже сообщалось, что некоторые больницы подозревают, что некоторые тяжелобольные на самом деле не были вакцинированы, например, Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня обратилась в Государственную полицию с заявлением о возможных фальшивых ковид-сертификатах.