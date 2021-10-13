Rīgas siltums: в этом сезоне затраты домохозяйств на отопление могут вырасти на 40%

Сегодня подкомиссия обсудила ситуацию в начале отопительного сезона, рост цен на энергоносители и отопление в Риге и стране в целом. Талцис сообщил, что в этом году предприятие, вопреки практике прошлых лет и с учетом чрезвычайного положения, разрешило подключить отопление во всех домах, несмотря на долги. Rīgas siltums продолжит взыскивать долги с каждого дома, но не оставит жителей столицы без тепла.

Талцис признал, что цены на энергоносители резко выросли. Rīgas siltums представило регулирующему органу проект тарифа, согласно которому с 1 ноября цена увеличится до 66 евро за мегаватт-час. Талцис подчеркнул, что такой цены никогда раньше не было, и рост можно объяснить подорожанием энергоносителей.

Цену на тепло также определяет Latvenergo, со стороны которого рост цен составляет более 100%.

Говоря о долгах, председатель правления Rigas namu parvaldnieks Роланд Нейманис сообщил, что работа с должниками за последние годы принесла свои плоды, и общая задолженность за отопительный сезон уменьшилась в восемь раз.

Нейманис считает, что нужно закрепить в законодательстве, что из-за долгов отдельных квартир нельзя не подключать отопление всему дому. Он попросил решить этот вопрос, чтобы RNP не приходилось каждый год просить Rīgas siltums подключать отопление.

По словам заместителя государственного секретаря по вопросам энергетики Министерства экономики Эдийса Шайканса, рост цен на энергоресурсы является не национальной или региональной проблемой, а общеевропейской. Имеется эффект домино, то есть рост цен на один энергоресурс приводит к росту цен на другие.

Самый большой скачок произошел в самоуправлениях, где тепло обеспечивают газовые станции. Скачок цен там гораздо заметнее, чем там, где используется биомасса. Есть самоуправления, где тариф на отопление даже снизился. В 74% самоуправлений тариф на отопление до 1 октября не менялся.