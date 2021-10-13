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В 16 часов в среду, 13 октября, в Лиепае на улице Ганибу недалеко от перекрестка с улицей Дуникас произошла трагедия - погиб человек, пишет портал Liepajniekiem.lv.

На месте происшествия портал выяснил, что водителя электросамоката сбил бензовоз. На месте происшествия работала Госполиция, будут назначены необходимые экспертизы.

Водитель вовлеченного в происшествия бензовоза компании Viada Арманд был в шоке и еще долгое время после произошедшего не мог прийти в себя, хоть внешне и выглядел спокойным. Он готовился сообщить о произошедшем семье в Икшкиле.

Его успокаивал водитель другого грузовика из Литвы, который остановился из-за блокированной улицы перед местом трагедии и опоздал на паром в Лиепайский порт. "Успокойся, коллега, тут уже ничего не поделать," - сказал он.

Арманд рассказал, что он ехал по улице Ганибу в направлении города, а мужчина на электросамокате поворачивал с улицы Дуникас на Ганибу направо.