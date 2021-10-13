В Латвии в ближайшее время откроются 13 центров вакцинации

На следующей неделе откроются еще восемь центров вакцинации, в результате их общее количество достигнет 16. Вакцинация в центрах будет проходить как по записи по телефону 8989 или на сайте manavakcina.lv, так и в порядке живой очереди, причем пожилые люди старше 65 лет будут иметь приоритет.

В Риге центры вакцинации откроются в выставочном зале на Кипсале, в "Олимпийском центре Rimi" и конференц-комплексе Atta Centre. По словам Юхневичи, мощность центров будет составлять 4000 прививок в день, время работы - с 9 до 20 часов, и они будут работать без выходных.

Центр вакцинации в Даугавпилсском олимпийском центре будет открыт с 15 октября, в Мадонском спортивном центре - с 16 октября, а позже дополнительные центры откроются в Юрмале, Лиепае, Айзкраукле, Балвы, Бауске, Талси и Валмиере.