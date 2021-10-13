Ср, 13.10.2021
Депутаты также должны быть вакцинированы против Covid-19 Бюро омбудсмена
Бюро омбудсмена

В Латвии в ближайшее время откроются 13 центров вакцинации

Центр вакцинации в Atta Centre ФОТО: Paula Čurkste/LETA

До субботы, 16 октября, в Латвии откроются пять новых центров вакцинации от Covid-19, три из которых будут в Риге, а по одному - в Даугавпилсе и Мадоне, сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

На следующей неделе откроются еще восемь центров вакцинации, в результате их общее количество достигнет 16. Вакцинация в центрах будет проходить как по записи по телефону 8989 или на сайте manavakcina.lv, так и в порядке живой очереди, причем пожилые люди старше 65 лет будут иметь приоритет.

В Риге центры вакцинации откроются в выставочном зале на Кипсале, в "Олимпийском центре Rimi" и конференц-комплексе Atta Centre. По словам Юхневичи, мощность центров будет составлять 4000 прививок в день, время работы - с 9 до 20 часов, и они будут работать без выходных.

Центр вакцинации в Даугавпилсском олимпийском центре будет открыт с 15 октября, в Мадонском спортивном центре - с 16 октября, а позже дополнительные центры откроются в Юрмале, Лиепае, Айзкраукле, Балвы, Бауске, Талси и Валмиере.

Пункты вакцинации в торговых центрах продолжат работать, однако с учетом новых антиковидных ограничений расположение некоторых из них изменится. Кроме того, со следующей недели пройти вакцинацию в этих пунктах можно будет только по предварительной записи. Исключение сделано для пожилых людей в возрасте от 65 лет.


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