Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.

25-летняя кенийская бегунья Тироп найдена мёртвой с колотыми ранами

ФОТО: SCANPIX

Кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп найдена мёртвой в собственном доме в городе Итен, сообщила Ассоциация лёгкой атлетики Кении.

По информации местных СМИ, 25-летняя спортсменка, скорее всего, была убита, так как её нашли с несколькими колотыми ранами в теле.

"По-прежнему ведётся работа, чтобы выяснить причины её смерти. Кения потеряла одну из лучше всех прогрессирующих бегуний на международной арене", - говорится в сообщении комитета.

В 2017 и 2019 годах Тироп на чемпионатах мира завоевала бронзовые медали в забеге на 10 000 метров. Этим летом на Олимпиаде в Токио она финишировала четвертой на дистанции вдвое короче.

Месяц назад она улучшила мировой рекорд в забеге на десять километров по шоссе.


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