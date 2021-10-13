25-летняя кенийская бегунья Тироп найдена мёртвой с колотыми ранами

По информации местных СМИ, 25-летняя спортсменка, скорее всего, была убита, так как её нашли с несколькими колотыми ранами в теле.

"По-прежнему ведётся работа, чтобы выяснить причины её смерти. Кения потеряла одну из лучше всех прогрессирующих бегуний на международной арене", - говорится в сообщении комитета.

В 2017 и 2019 годах Тироп на чемпионатах мира завоевала бронзовые медали в забеге на 10 000 метров. Этим летом на Олимпиаде в Токио она финишировала четвертой на дистанции вдвое короче.