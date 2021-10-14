Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.

В Икшкиле очень пьяный водитель "выдул" на алкометре максимум - 5 промилле

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Икшкиле пьяный водитель чуть не сломал полицейский алкометр. О мужчине, управлявшем автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поступило несколько звонков от местных жителей, сообщает передача Degpunktā.

"Было получено сообщение, что у магазина Maxima в машине находятся несколько пьяных людей. Прибывший на место экипаж констатировал, что в машине никого нет. Однако спустя 30 минут на месте событий уже не было машины.

Она направилась в сторону Тинужи, куда поехал и экипаж, который заметил машину и остановил ее. Водитель не отрицал факт употребления алкоголя, однако не мог сделать тест. Стражи порядка долгое время пыталась получить результат.

В итоге измерения показали, что водитель находился в состоянии очень сильного опьянения - первое измерение показало 4,7 промилле алкоголя, второе - пять, а больше алкометр не показывает",

- пояснили в полиции.

Таких результатов более чем достаточно, чтобы водитель Volvo лишился прав как минимум на пять лет, а также получил протокол о четырехзначной сумме штрафа.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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