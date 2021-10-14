"Далеко не все в тюрьме". Путин об оппозиции, демократии и Муратове - главные цитаты

Об оппозиции и Навальном

"Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах", - подчеркнул Путин.

"Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ", - сказал он.

Модератор дискуссии, ведущая американского телеканала СNBC Хедли Гэмбл, спросила Путина, действительно ли в России есть "пятая колонна" во главе с Алексеем Навальным, и что беспокоит президента в оппозиции так, что он "отправляет их всех в тюрьму".

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Те люди, которые не нарушают соответствующие законы, работают", - сказал в ответ Путин.

Говоря о Навальном, он традиционно не стал произносить вслух фамилию оппозиционера.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, то они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причем неоднократные. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона, но это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает. Не нужно злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться, в том числе, экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью. Так, на мой взгляд, произошло и с фигурантом, о котором вы сказали", - заявил Путин.

О лауреате Нобелевской премии Муратове

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который на прошлой неделе стал лауреатом Нобелевской премии мира, не будет признан в России иностранным агентом, если не будет нарушать российских законов, сказал Путин.

"Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента - значит, этого не будет", - ответил он на предложение Гэмбл пообещать, что Муратова не станут признвать иностранным агентом.

"А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон - значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям", - отметил Путин.

О проблемах с газом в Европе

Причина проблем, вызванных нехваткой газа в Европе, - не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил Путин.