Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
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У президента Левитса подтвержден коронавирус

Эгил Левитс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

После проведения ПЦР-теста у президента Латвии Эгила Левитса подтвержден Covid-19, передает Латвийское телевидение со ссылкой на сообщение руководителя Канцелярии президента Андриса Тейкманиса.

Он отметил, что симптомы у Левитса незначительные и президент в целом чувствует себя хорошо.

Уже сообщалось, что вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.

Левитс лично связался с главой Эстонии Аларом Карисом, с которым на сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.

В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.

Напомним, Эгил Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от Covid-19 в феврале этого года.


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