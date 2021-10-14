У президента Левитса подтвержден коронавирус
После проведения ПЦР-теста у президента Латвии Эгила Левитса подтвержден Covid-19, передает Латвийское телевидение со ссылкой на сообщение руководителя Канцелярии президента Андриса Тейкманиса.
После проведения ПЦР-теста у президента Латвии Эгила Левитса подтвержден Covid-19, передает Латвийское телевидение со ссылкой на сообщение руководителя Канцелярии президента Андриса Тейкманиса.
Он отметил, что симптомы у Левитса незначительные и президент в целом чувствует себя хорошо.
Уже сообщалось, что вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.
Левитс лично связался с главой Эстонии Аларом Карисом, с которым на сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.
В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.
Напомним, Эгил Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от Covid-19 в феврале этого года.