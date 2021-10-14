У президента Левитса подтвержден коронавирус

Он отметил, что симптомы у Левитса незначительные и президент в целом чувствует себя хорошо.

Уже сообщалось, что вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.

Левитс лично связался с главой Эстонии Аларом Карисом, с которым на сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.

В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.