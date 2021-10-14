Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
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У президента Левитса - положительный экспресс-тест на коронавирус

Эгил Левитс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Президент Эгил Левитс получил положительный результат экспресс-теста на Covid-19, из-за чего его встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом отложена, сообщили LETA в канцелярии президента.

Вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Сегодня президенту назначен ПЦР-тест.

Президент лично связался с главой Эстонии Карисом, с которым сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.

В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.

Левитс был одним из первых правительственных чиновников, получивших вакцину против Covid-19.


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