У президента Левитса - положительный экспресс-тест на коронавирус

Вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Сегодня президенту назначен ПЦР-тест.

Президент лично связался с главой Эстонии Карисом, с которым сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.

В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.