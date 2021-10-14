Онлайн ⟩ Riga Fashion Week 2021: 3-й день
C 12 по 16 октября проходит 33-я Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). Впервые в истории мероприятия модные показы пройдут также и в онлайн-формате.
C 12 по 16 октября проходит 33-я Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). Впервые в истории мероприятия модные показы пройдут также и в онлайн-формате.
Портал TVNET сегодня, 14 октября, с 18:00 предлагает посмотреть прямую трансляцию с Riga Fashion Week.
Программа:
18:00 Aristocrat Kids (Латвия), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60
19:00 Diana Arno (Эстония), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60
20:00 Iveta Vecmane (Латвия), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60
В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции покажут Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo.
Приглашенный гость грядущей модной сессии - эстонская марка Diana Arno. Детская мода будет представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.
Отдельного внимания заслуживают тематические презентации в первые дни RFW брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырех латвийских марок текстиля и аксессуаров - Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože. В свою очередь открытие Недели моды ознаменовалось 16-й церемонией вручения Национальной премии в области моды и стиля за 2020 год.
Впервые за всю историю Рижской недели моды новые коллекции смогут оценить зрители со всего мира. Прямые трансляции с показов будут доступны на порталах tvnet.lv, spice.lv и на официальных страницах RFW в социальных сетях. Ведущая трансляции - знаменитая и стильная телеведущая Грета Пейде.
"Торговый центр Spice как вестник моды с большой радостью поддерживает Riga Fashion Week, чтобы у каждого модного энтузиаста была возможность наблюдать за проделанной работой модных художников, пусть даже удаленно. Сейчас, когда мир стал цифровым, мы считаем, что ни одно мероприятие уже невообразимо без цифрового формата. Поэтому в этом году, впервые в истории Riga Fashion Week, аболютно все показы дизайнеров можно будет наблюдать и онлайн. Приглашаем всех желающих на три дня посмотреть выступления лучших латвийских дизайнеров на spice.lv", - говорит Линда Калниня, руководитель по маркетингу торгового центра.