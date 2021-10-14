Чт, 14.10.2021
Так какая же она, самая русская Прибалтика? Я съездил, проверил все сам и привез вам новый ролик. Блогер Илья Варламов о Латвии
Блогер Илья Варламов о Латвии

Синоптики: четверг будет облачным

ФОТО: manushot/shutterstock.com

В четверг, 14 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

В четверг в Латвии ожидается относительно солнечная погода, больше облаков останется в восточных регионах, а к вечеру - в Курземе, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут дожди. Во второй половине дня местами образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +8...+12 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +11 градусов.


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