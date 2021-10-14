Синоптики: четверг будет облачным
В четверг, 14 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг, 14 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидается относительно солнечная погода, больше облаков останется в восточных регионах, а к вечеру - в Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут дожди. Во второй половине дня местами образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +8...+12 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +11 градусов.