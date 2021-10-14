Невероятный матч Овечкина! Забросил две шайбы и обогнал ещё одну легенду НХЛ

Матч завершился крупной победой "Кэпиталз" со счётом 5:1. В составе победителей забивали Ти Джей Оши, Джастин Шульц, Хендрикс Лапьер и Александр Овечкин, оформивший дубль. В составе "синерубашечников" автором единственной заброшенной шайбы стал Крис Крайдер.

Помимо двух заброшенных шайб Овечкин записал на свой счёт также две результативные передачи. Теперь на счету 36-летнего нападающего 732 гола в регулярных чемпионатах, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна.

После матча легендарный Марсель Дионн поздравил Овечкина через социальные сети. "Я знал, что ты обойдёшь меня. Я понял это ещё при отметке в 700 шайб. У тебя особенные качества, ты чистый бомбардир. Это просто невероятно", - сказал Дионн в видеообращении.