Невероятный матч Овечкина! Забросил две шайбы и обогнал ещё одну легенду НХЛ
В ночь на 14 октября в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс".
В ночь на 14 октября в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс".
Матч завершился крупной победой "Кэпиталз" со счётом 5:1. В составе победителей забивали Ти Джей Оши, Джастин Шульц, Хендрикс Лапьер и Александр Овечкин, оформивший дубль. В составе "синерубашечников" автором единственной заброшенной шайбы стал Крис Крайдер.
Помимо двух заброшенных шайб Овечкин записал на свой счёт также две результативные передачи. Теперь на счету 36-летнего нападающего 732 гола в регулярных чемпионатах, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна.
После матча легендарный Марсель Дионн поздравил Овечкина через социальные сети. "Я знал, что ты обойдёшь меня. Я понял это ещё при отметке в 700 шайб. У тебя особенные качества, ты чистый бомбардир. Это просто невероятно", - сказал Дионн в видеообращении.
У Марселя Дионна на счету была 731 заброшенная шайба. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции - Бретт Халл (741).