Смертельное содержимое шкафа

Однако, почему мы попадаемся - покупаем, носим, выбрасываем, покупаем, носим, выбрасываем и так без конца. Стремясь за прибылью, бренды массового потребления придумывают новые тренды, которые сразу же показываются в журналах моды, блогах, их носят знаменитости. Нам рассказывают, что в этом месяце в моде синий цвет, в следующем - оранжевый, после этого - фиолетовый. Мы покупаем ненужные вещи, но спустя несколько месяцев нам сообщают: хэй, то, что ты носишь, уже не актуально! Если масштабные обороты индустрии моды и тенденции потребления не снизятся, прогнозируется, что в 2050 году будет продано 160 миллионов тонн одежды - в три раза больше, чем 50 лет назад.
Идея предприятий индустрии моды, что быстрая мода сделала это широко доступным и создала много рабочих мест, сначала может показаться привлекательной, однако далее следует слишком много "но". Если в магазине посмотреть на этикетку одежды, видно, что большая часть одежды произведена в странах Азии - Китае, Бангладеше, Индонезии - на фабриках, где условия труда тяжелы, а зарплата - ничтожна. В производстве одежды в мире трудоустроены 60 миллионов человек. Но часто ли мы думаем о человеке, который создал нашу одежды, и действителньо ли мы хотим носить вещь, залитую чьими-то слезами? И только для того, чтобы выбросить "тряпку" в мусорку, надев пару раз. Впервые о цене моды мир по-настоящему задумался весной 2013 года, когда в бангладешском городе Дака в результате обрушения швейной фабрики всемирно известного бренда одежды Rana Plaza погибли 1129 человек и 2500 пострадали.
Среди жертв в основном были женщины и дети, работавшие на фабрике.
Вскоре выяснилось, что работников трудоустраивали на 14 часов в день без перерыва, платя за это несколько долларов в неделю.
Восьмиэтажное здание обрушилось, так как в нем была трещина, о котором правительсмтво знало, но ничего не сделало, чтобы предотвратить трагедию. Обрушение здания было крупнейшим несчастным случаем в промышленности за последние 30 лет. Это ярко подчеркнуло непрозрачность цепочки производства одежды - глобальные компании понятия не имели, в каких условиях производится одежда
Ненормально дорогая футболка
Потерявшая цвет спустя несколько стирок, севшая футболка, стоившая несколько евро, улетает в мусорку. Подсчитай, сколько таких маек в твоем гардеробе. Разрисованные, цветные с посланием - есть ли вообще житель планеты, в гардеробе которого нет футболки? Футболок, изначальную функцию майки которых в 50-е годы трансформировали голливудские фирмы, ежегодно производится 13 миллиардов - почти по две на каждого жителя мира. Да, хлопок, из которого производят футболки, - естественный материл, однако он занимает первое место по потреблению воды. Чтобы из хлопка выварить болезни и вредителей, используются пестициды и гербициды. В составе футболок есть и эластан, полиэстер или другое синтетическое волокно, которое производят лаборатории, используя нефтепродукт - пластик. И это означает, что стирка футболки оставляет в сточных водах микропластик, который затем попадет в реки, моря, океаны.