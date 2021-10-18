Смертельное содержимое шкафа

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В свою очередь на производство одной пары джинсов потребляется примерно 7000 литров воды.

Для производства хлопковых джинсов выращивают большие плантации более чем в 100 странах. Проведенное в 2021 году Еврокомиссией исследование о перспективах циркулярной экономики в текстильной промышленности свидетельствует, что растущая засуха и деградация почвы из-за глобального потепления угрожают выращиванию хлопка. Следствием этого может стать недостаток предложения волокнистого сырья, что, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на товары.

"Это приводит к вопросу, сколько из футболок, которые у тебя в шкафу, ты используешь", - говорит эксперт по устойчивому развитию организации "Зеленая свобода" ("Zaļā brīvība") Даце Акуле. "Для покраски и отбеливания джинсовой краски используются химические вещества, делающие одежду такой, как будто ее использовали 20 лет. Но это смешно, так как одежда и так со временем снашивалась бы.

Чем больше у тебя дома такой одежды, тем больше след в окружающей среде. В свою очередь спортивная одежда создается в основном из волокна, созданного на базе пластика, который получают из нефтепродуктов, что является недружественным среде, невозобновляемым сырьем.

В реальности на тебе надет пластиковый пакет.

Если заходишь в магазин и видишь синтетическое платье за 200 евро, то подумай, сколько же тогда должно стоить шелковое платье. Люди не знают, сколько на самом деле стоит материал и каково влияние его производства на окружающую среду. Нужны ли тебе 15 свитеров и десять пальто, собирающих пыль? Вопрос даже не в том, что надо что-то полностью искоренить из гардероба, а в том, как сбалансировать. Мы приходим к тому, что лучше меньше, но качественной одежды, и это - большой вызов для брендов быстрой моды, которые несут ответственность за водоворот потребления".

Мы попали в водоворот потребления

Если сравнивать с европейцами, которые ежегодно покупают почти 26 килограммов и выбрасывают около 11 килограммов текстильных изделий, жители стран Балтии не столь сильно подвержены влиянию индустрии быстрой моды. Однако тенденции свидетельствуют, что в Латвии и Литве уровень потребления новых текстильных изделий растет, показывает исследование, которое при поддержке Совета министров северных стран провели "Зеленая свобода", консультационное предприятие PlanMiljo в Дании, аналитический центр SEI Tallinn в Эстонии и социальное предприятие Textale в Литве. С 2017 по 2018 год в Литве он вырос на 37%, в Латвии - на 25%. Всего в 2018 году в странах Балтии потреблялось чуть менее 48 000 тонн новых текстильных изделий (в Эстонии один житель в среднем приобретает 12,4 килограмма новой одежды, в Литве - 7 кг, в Латвии - 6,1 кг).