Пн, 18.10.2021
Необходимо значительно большее снижение фактических контактов. Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс

Смертельное содержимое шкафа

ФОТО: AP/Scanpix, Shutterstock

Сколько стоит то, что на тебе надето? Нет, не сколько евро ты заплатил торговцам, а какова истинная цена твоей одежды? Футболка и джинсы: 10 000 литров воды, истощенная почва, микропластик в еде твоего ребенка. Твоя трендовая синтетическая футболка будет "жить", а точнее говоря, убивать планету еще 200 лет после тебя, а твоя блузка пропитана слезами 14-летней девочки, так как она шила по 12 часов в день за несколько долларов в неделю. Твои кеды везло через океан огромное судно, засоряя по дороге окружающую среду. Хэй, просыпайся! Действительно ли тебе нужны 12 джемперов и десять пальто, от которых раздувается шкаф?

Индустрия моды - вторая по загрязнению окружающей среды после нефтяной индустрии. В мире - 90 миллионов тонн текстильных отходов. В Гонконге каждую минуту выбрасывают 1400 футболок, а на производство одной футболки потребляется 2700 литров воды - столько же, сколько человек выпивает за 2,5 года. В то же самое время миллиарды жителей земли страдают от нехватки воды, которая тратится на одежду.

Покупаем, чтобы выбросить

"Бум тряпок" начался в 90-е годы 20-го века, когда резко снизилась стоимость одежды и вместе с тем изменились и привычки пользования одеждой - чинить, перешивать и носить одно и то же годами уже не было нужды. Количество одежды, которую покупает один европеец, за последние тридцать лет выросло почти наполовину. В странах развитого мира люди сегодня покупают одежду на 60% больше, чем 15 лет назад.

Почему? Потому, что бренды массового потребления создали Fast Fashion - концепцию быстрой моды - коллекции дешевой, современной одежды, меняющиеся в течение двух недель.

Но Fast Fashion - это то же самое, что и Fast Food - вредная еда/вредная одежда.

Однако, почему мы попадаемся - покупаем, носим, выбрасываем, покупаем, носим, выбрасываем и так без конца. Стремясь за прибылью, бренды массового потребления придумывают новые тренды, которые сразу же показываются в журналах моды, блогах, их носят знаменитости. Нам рассказывают, что в этом месяце в моде синий цвет, в следующем - оранжевый, после этого - фиолетовый. Мы покупаем ненужные вещи, но спустя несколько месяцев нам сообщают: хэй, то, что ты носишь, уже не актуально! Если масштабные обороты индустрии моды и тенденции потребления не снизятся, прогнозируется, что в 2050 году будет продано 160 миллионов тонн одежды - в три раза больше, чем 50 лет назад.

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Идея предприятий индустрии моды, что быстрая мода сделала это широко доступным и создала много рабочих мест, сначала может показаться привлекательной, однако далее следует слишком много "но". Если в магазине посмотреть на этикетку одежды, видно, что большая часть одежды произведена в странах Азии - Китае, Бангладеше, Индонезии - на фабриках, где условия труда тяжелы, а зарплата - ничтожна. В производстве одежды в мире трудоустроены 60 миллионов человек. Но часто ли мы думаем о человеке, который создал нашу одежды, и действителньо ли мы хотим носить вещь, залитую чьими-то слезами? И только для того, чтобы выбросить "тряпку" в мусорку, надев пару раз. Впервые о цене моды мир по-настоящему задумался весной 2013 года, когда в бангладешском городе Дака в результате обрушения швейной фабрики всемирно известного бренда одежды Rana Plaza погибли 1129 человек и 2500 пострадали.

Среди жертв в основном были женщины и дети, работавшие на фабрике.

Вскоре выяснилось, что работников трудоустраивали на 14 часов в день без перерыва, платя за это несколько долларов в неделю.

ФОТО: AP/Scanpix

Восьмиэтажное здание обрушилось, так как в нем была трещина, о котором правительсмтво знало, но ничего не сделало, чтобы предотвратить трагедию. Обрушение здания было крупнейшим несчастным случаем в промышленности за последние 30 лет. Это ярко подчеркнуло непрозрачность цепочки производства одежды - глобальные компании понятия не имели, в каких условиях производится одежда

Ненормально дорогая футболка

Потерявшая цвет спустя несколько стирок, севшая футболка, стоившая несколько евро, улетает в мусорку. Подсчитай, сколько таких маек в твоем гардеробе. Разрисованные, цветные с посланием - есть ли вообще житель планеты, в гардеробе которого нет футболки? Футболок, изначальную функцию майки которых в 50-е годы трансформировали голливудские фирмы, ежегодно производится 13 миллиардов - почти по две на каждого жителя мира. Да, хлопок, из которого производят футболки, - естественный материл, однако он занимает первое место по потреблению воды. Чтобы из хлопка выварить болезни и вредителей, используются пестициды и гербициды. В составе футболок есть и эластан, полиэстер или другое синтетическое волокно, которое производят лаборатории, используя нефтепродукт - пластик. И это означает, что стирка футболки оставляет в сточных водах микропластик, который затем попадет в реки, моря, океаны.

ФОТО: Shutterstock

В свою очередь на производство одной пары джинсов потребляется примерно 7000 литров воды.

Для производства хлопковых джинсов выращивают большие плантации более чем в 100 странах. Проведенное в 2021 году Еврокомиссией исследование о перспективах циркулярной экономики в текстильной промышленности свидетельствует, что растущая засуха и деградация почвы из-за глобального потепления угрожают выращиванию хлопка. Следствием этого может стать недостаток предложения волокнистого сырья, что, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на товары.

"Это приводит к вопросу, сколько из футболок, которые у тебя в шкафу, ты используешь", - говорит эксперт по устойчивому развитию организации "Зеленая свобода" ("Zaļā brīvība") Даце Акуле. "Для покраски и отбеливания джинсовой краски используются химические вещества, делающие одежду такой, как будто ее использовали 20 лет. Но это смешно, так как одежда и так со временем снашивалась бы.

Чем больше у тебя дома такой одежды, тем больше след в окружающей среде. В свою очередь спортивная одежда создается в основном из волокна, созданного на базе пластика, который получают из нефтепродуктов, что является недружественным среде, невозобновляемым сырьем.

В реальности на тебе надет пластиковый пакет.

Если заходишь в магазин и видишь синтетическое платье за 200 евро, то подумай, сколько же тогда должно стоить шелковое платье. Люди не знают, сколько на самом деле стоит материал и каково влияние его производства на окружающую среду. Нужны ли тебе 15 свитеров и десять пальто, собирающих пыль? Вопрос даже не в том, что надо что-то полностью искоренить из гардероба, а в том, как сбалансировать. Мы приходим к тому, что лучше меньше, но качественной одежды, и это - большой вызов для брендов быстрой моды, которые несут ответственность за водоворот потребления".

Мы попали в водоворот потребления

Если сравнивать с европейцами, которые ежегодно покупают почти 26 килограммов и выбрасывают около 11 килограммов текстильных изделий, жители стран Балтии не столь сильно подвержены влиянию индустрии быстрой моды. Однако тенденции свидетельствуют, что в Латвии и Литве уровень потребления новых текстильных изделий растет, показывает исследование, которое при поддержке Совета министров северных стран провели "Зеленая свобода", консультационное предприятие PlanMiljo в Дании, аналитический центр SEI Tallinn в Эстонии и социальное предприятие Textale в Литве. С 2017 по 2018 год в Литве он вырос на 37%, в Латвии - на 25%. Всего в 2018 году в странах Балтии потреблялось чуть менее 48 000 тонн новых текстильных изделий (в Эстонии один житель в среднем приобретает 12,4 килограмма новой одежды, в Литве - 7 кг, в Латвии - 6,1 кг).

"В 90-е годы мы еще ходили за джинесами на Центральный рынок, но с того времени к нам пришли бренды быстрой моды и появилась возможность покупать новую одежду, и ее потребление выросло. Мы живем в непрерывном водовороте потребления - ходим в магазины, откуда возвращаемся с большим количеством пакетов, вешалок с одеждой, с легкостью выбрасываем надетую всего несколько раз одежду," - говорит Даце Акуле.

Даце Акуле ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В то же время во всех странах Балтии большую часть от общего потребления домашними хозяйствами текстильных изделий создает ношенная одежда - 29% в Латвии и Литве, 16% в Эстонии. В страны Балтии в год в основном из-за рубежа импортируется более 90 00 тонн пользованных текстильных изделий - часть перерабатывают для дальнейшего использования как в Балтийском регионе, так и на экспортных рынках. "Ношенная одежда - не секонд-хенды, а бизнес-модель.

Гуманитарная помощь была тогда, когда мы шли в местный дом культуры за свитером с изображением Микки-Мауса.

Часть общества приобретает пользованную одежду из-за неравнозначности доходов, но есть и те, для кого это способ, как закупаться продуманно. Негативный побочный эффект - если инвестиции небольшие, продумываешь ли ты покупки и не уходишь ли из магазина с большим пакетом ненужной одежды? Цена за килограмм снижает ценность, заложенную в производство одежды. Винтажные магазины, где одежда не стоит несколько евро, способствуют устойчивости и в этом сегменте", - продолжает эксперт по устойчивому развитию моды.

Хорошая новость: жители стран Балтии одежду перед тем, как выбросить, используют дольше, так как у нас сохранились традиции ручного труда, латания и ремонта.

Однако в целом ситуация не радует - в 2018 году в страназ Балтии более 40% текстильных отходов попали на мусорные полигоны и были сожжены. Треть экспортировали для повторного использования или переработки, 13% остались на месте и продолжили "жизненный цикл" как пользованная одежда и переработанные продукты (только 1% разделенно собранных текстильных отходов).

В Латвии треть жителей выбрасывает ношенную одежду в бытовые отходы и далее она попадает на мусорные полигоны, где ее просто закапывают. 3-5% всего похороненного на полигонах мусора - текстильные отходы. Сейчас в мире 60% текстильных изделий производят из синтетических волокон, которые разлагаются в течение 200 лет.

Результаты проведенного в 2021 году предприятием Latvijas Zaļais punkts опроса свидетельствуют, что информированность общественности о возможностях сдать одежду для повторного оборота за два года выросла с 40% в 2019 году до 47% в этом. Однако почти 40% жителей считают, что контейнеры по сортировке текстиля находятся слишком далеко от дома и труднодоступны. С 2025 года страны-участницы ЕС, в том числе и Латвия, должны будут обеспечить разделенный сбор текстильных материалов. Однако Латвии приняла вызов - создать инфраструктуру для сортировки текстиля до 2023 года.

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Пандемия управляет модой

Значительные коррекции в привычку приобретения и ношения одежды внесла пандемия. Опрос Latvijas Zaļais punkts свидетельствует, что с 2019 года значительно сократилась интенсивность приобретения новой одежды и увеличилась та часть жителей, которая приобретает новую одежду не чаще одного, двух раз в год. Пару лет назад эти люди приобретали новую одежду минимум пять раз в год. Однако сумма, которую жители тратят на приобретение новой одежды, значительно не изменилась и варьируется в пределах 100 - 300 евро.

Тенденция, на которую указывают производители и продавцы одежды - переход на приобретение товаров в интернет-магазинах, в которых есть обширный ассортимент товаров и удобные условия доставки. Принимая во внимание снижение доходов и неясное будущее, многие выбирают дешевые зарубежные бренды, которыми торгуют глобальные э-коммерсанты, такие как, например, китайская компания Alibaba, управляющая интернет-магазином AliExpress. Минус- таким образом обходят местных торговцев и локальные бренды, не развившие свои э-платформы. 90% э-коммерсантов находятся в других странах, подтверждает председатель правления Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Часто бывает и такое, что если даже интернет-магазин обозначен "lv", товар находится на складе за пределами Латвии.

Таким образом товары, иногда совсем мелкие, такие как, например, губки для мытья посуды, резинки для волос и мусорные пакеты, везут, например, из Китая по океану на судах, потребляя ресурсы планеты.

Какова общая картина 2021 года в торговле непродовольственными товарами и какие пробелы в ней оставила пандемия, будет видно в 2022 году.

ФОТО: Shutterstock

"Переход на виртуальную среду, чтобы приобретать товары индустрии моды, не лучший сценарий", - утверждает Даце Акуле. "Во время пандемии многие вещи не были доступны, потому мы стали зависимы от того, что производят в других местах, игнорируя факт, что в других местах загрязняется окружающая среда, а люди, которые производят для нас футболки по 2 евро, "выжимаются" полностью.

Возвращение к производству поближе к потребителю означает защиту как окружающей среды, так и рабочей силы.

"Во время покупок нужно осознавать, какому миру мы таким образом помогаем продолжаться - как в производственном процессе чувствуют себя люди, какие природные ресурсы и какой транспорт используется", - говорит Акуле. Однако, по ее мнению, многие общества сложили "общую картину" и думают, как закупаться более рационально. Вместе с ответственностью за окружающую среду и людей, вовлеченных в производство одежды, в оборот попали такие понятия как экологический метод, медленная мода, устойчивая и эластичная мода. Все чаще говорится о так называемом "капсульном гардеробе" - продуманном комплекте одежды, обуви и аксессуаров, которые легко комбинировать, так как исследования свидетельствуют о том, что многие женщины используют 30% своего гардероба, а 70% из купленного не носят.

Логотип LVAF ФОТО: logo

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды.


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